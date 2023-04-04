https://sputnikarabic.ae/20230404/المدفعية-الروسية-تكبد-القوات-الأوكرانية-في-غوليابوليا-هزيمة-منكرة-1075493916.html
المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء
المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية ألحقت هزيمة نارية في تجمع للقوات الأوكرانية في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T04:10+0000
2023-04-04T04:10+0000
2023-04-04T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "على محور زابوروجيه، خلال استطلاع بواسطة طائرات مسيرة تم كشف مجموعة من 50 مسلحًا، وأربع وحدات من المعدات العسكرية في منطقة مدينة غوليابوليا".بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية "غياتسينت-بي" الروسية معقل فصيلة العدو في منطقة بلدة مالي شيرباكي، ما أدى إلى تدمير مدفعية "نونا-غس في كا" الذاتية الدفع والقضاء على ما يصل إلى 10 عسكريين أوكرانيين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المدفعية الروسية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء
04:10 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية ألحقت هزيمة نارية في تجمع للقوات الأوكرانية في غوليابوليا في مقاطعة زابوروجيه، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 15 مسلحًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "على محور زابوروجيه، خلال استطلاع بواسطة طائرات مسيرة
تم كشف مجموعة من 50 مسلحًا، وأربع وحدات من المعدات العسكرية في منطقة مدينة غوليابوليا".
وأضاف: "أطقم مدفعية "ماستا" الذاتية الدفع ألحقت هزيمة منكرة بالعدو. وبحسب بيانات استطلاع "الراديو"، بلغ عدد المسلحين 15 مسلحا وسيارة واحدة".
بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية "غياتسينت-بي" الروسية معقل فصيلة العدو في منطقة بلدة مالي شيرباكي، ما أدى إلى تدمير مدفعية "نونا-غس في كا"
الذاتية الدفع والقضاء على ما يصل إلى 10 عسكريين أوكرانيين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.