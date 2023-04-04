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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/المدفعية-الروسية-تكبد-القوات-الأوكرانية-في-غوليابوليا-هزيمة-منكرة-1075493916.html
المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء
المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية ألحقت هزيمة نارية في تجمع للقوات الأوكرانية في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T04:10+0000
2023-04-04T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "على محور زابوروجيه، خلال استطلاع بواسطة طائرات مسيرة تم كشف مجموعة من 50 مسلحًا، وأربع وحدات من المعدات العسكرية في منطقة مدينة غوليابوليا".بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية "غياتسينت-بي" الروسية معقل فصيلة العدو في منطقة بلدة مالي شيرباكي، ما أدى إلى تدمير مدفعية "نونا-غس في كا" الذاتية الدفع والقضاء على ما يصل إلى 10 عسكريين أوكرانيين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
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المدفعية الروسية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
المدفعية الروسية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

المدفعية الروسية تكبد القوات الأوكرانية في غوليابوليا هزيمة نكراء

04:10 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 04:55 GMT 04.04.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية الروسية ألحقت هزيمة نارية في تجمع للقوات الأوكرانية في غوليابوليا في مقاطعة زابوروجيه، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 15 مسلحًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "على محور زابوروجيه، خلال استطلاع بواسطة طائرات مسيرة تم كشف مجموعة من 50 مسلحًا، وأربع وحدات من المعدات العسكرية في منطقة مدينة غوليابوليا".

وأضاف: "أطقم مدفعية "ماستا" الذاتية الدفع ألحقت هزيمة منكرة بالعدو. وبحسب بيانات استطلاع "الراديو"، بلغ عدد المسلحين 15 مسلحا وسيارة واحدة".

بالإضافة إلى ذلك، قصفت مدفعية "غياتسينت-بي" الروسية معقل فصيلة العدو في منطقة بلدة مالي شيرباكي، ما أدى إلى تدمير مدفعية "نونا-غس في كا" الذاتية الدفع والقضاء على ما يصل إلى 10 عسكريين أوكرانيين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك
03:35 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMT
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