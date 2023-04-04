https://sputnikarabic.ae/20230404/الملك-السعودي-يتلقى-رسالة-خطية-من-رئيس-الإمارات-1075515321.html
الملك السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
الملك السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية، من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:32+0000
2023-04-04T14:32+0000
2023-04-04T14:32+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسلم الرسالة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض، اليوم، السفير الإماراتي لدى المملكة نهيان بن سيف آل نهيان.وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
الملك السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الإمارات
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية، من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، تسلم الرسالة وزير الخارجية فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة في الرياض، اليوم، السفير الإماراتي لدى المملكة
نهيان بن سيف آل نهيان.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعن رسالة الرئيس الإماراتي
، أفادت الوكالة بأنها تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.