https://sputnikarabic.ae/20230404/الموفد-القطري-إلى-لبنان-تحريك-الملف-الرئاسي-الشاغر-أمر-يسير-بشرط-1075502779.html

الموفد القطري إلى لبنان: تحريك الملف الرئاسي الشاغر أمر يسير... بشرط

الموفد القطري إلى لبنان: تحريك الملف الرئاسي الشاغر أمر يسير... بشرط

أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، موفد الدوحة إلى لبنان، أن تحريك الملف الرئاسي الشاغر في البلاد غير صعب. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T10:08+0000

2023-04-04T10:08+0000

2023-04-04T10:08+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg

ووفقا لما نقلته جريدة "الجمهوريّة"، عن مصادر مطلعة، فإنّ الخليفي أكد أن شرط تحريك الملف الرئاسي في لبنان هو أن تتوحد الأطراف جميعا على مصلحة لبنان وأن تفضلها على أي مصالح أخرى.وقالت المصادر إن الموفد القطري شدد على أن بلاده "على يقين من أن انفراج الملف الرئاسي في لبنان ليس بالأمر العسير، بل هو أمر يتحقق في سرعة، مع ما نتمناه للإخوة في لبنان بأن يغلّبوا مصلحة لبنان على كل الاعتبارات، ويسلكوا سبيل التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة تباشر المهام الكثيرة التي تنتظرها".وكان الخليفي قد بدأ زيارة إلى لبنان منذ أمس الاثنين، التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.ويعاني لبنان أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: بعد زيارة ميقاتي وعون للسعودية وقطر... هل ثمة مقاربة خليجية لحل أزمة لبنان وما فرص نجاحها؟

https://sputnikarabic.ae/20230331/إعلام-قطر-ترسل-موفدا-رفيع-المستوى-إلى-لبنان-الأسبوع-المقبل-1075356558.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار