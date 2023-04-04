https://sputnikarabic.ae/20230404/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-واليابان-تبدأ-تدريبات-بحرية-ما-هي-قدرات-أساطيلها-الحربية؟-1075521315.html

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟

يصنف الأسطول الحربي الأمريكي في المرتبة الرابعة عالميا بينما يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة الـ 19، في حين يأتي الأسطول الياباني في المرتبة الـ 21 بين... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T17:06+0000

2023-04-04T17:06+0000

2023-04-04T17:06+0000

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وتشارك وحدات بحرية من أساطيل الدول الـ 3 في تدريب مشترك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان أشارت فيه إلى هدف المناورات هو تعزيز قدرة الدول الثلاث على التصدي لتهديدات كوريا الشمالية.وتوضح إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حجم القوة البحرية لكل أسطول من الأساطيل الثلاثة في عام 2023.ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟يضم الأسطول الأمريكي 484 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتضم:ما هي قدرات الأسطول الكوري الجنوبي؟يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 19 عالميا بـ 157 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الياباني؟يصنف الأسطول الياباني في المرتبة رقم 21 عالميا بـ 155 وحدة بحرية تضم:ويشير بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن التدريبات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز"، وأنها ستقام في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو، في كوريا الجنوبية.

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