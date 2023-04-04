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https://sputnikarabic.ae/20230404/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-واليابان-تبدأ-تدريبات-بحرية-ما-هي-قدرات-أساطيلها-الحربية؟-1075521315.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟
يصنف الأسطول الحربي الأمريكي في المرتبة الرابعة عالميا بينما يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة الـ 19، في حين يأتي الأسطول الياباني في المرتبة الـ 21 بين... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:06+0000
2023-04-04T17:06+0000
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وتشارك وحدات بحرية من أساطيل الدول الـ 3 في تدريب مشترك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان أشارت فيه إلى هدف المناورات هو تعزيز قدرة الدول الثلاث على التصدي لتهديدات كوريا الشمالية.وتوضح إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حجم القوة البحرية لكل أسطول من الأساطيل الثلاثة في عام 2023.ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟يضم الأسطول الأمريكي 484 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتضم:ما هي قدرات الأسطول الكوري الجنوبي؟يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 19 عالميا بـ 157 وحدة بحرية تضم:ما هي قدرات الأسطول الياباني؟يصنف الأسطول الياباني في المرتبة رقم 21 عالميا بـ 155 وحدة بحرية تضم:ويشير بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن التدريبات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز"، وأنها ستقام في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو، في كوريا الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/وزارة-الدفاع-الكورية-الجنوبية-تكشف-الهدف-من-التدريب-البحري-الثلاثي-مع-واشنطن-وطوكيو-1075488474.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تبدأ تدريبات بحرية... ما هي قدرات أساطيلها الحربية؟

17:06 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / JIJI PRESSمدمرة يابانية
مدمرة يابانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / JIJI PRESS
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يصنف الأسطول الحربي الأمريكي في المرتبة الرابعة عالميا بينما يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة الـ 19، في حين يأتي الأسطول الياباني في المرتبة الـ 21 بين أضخم 145 أسطولا حربيا في العالم.
وتشارك وحدات بحرية من أساطيل الدول الـ 3 في تدريب مشترك، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان أشارت فيه إلى هدف المناورات هو تعزيز قدرة الدول الثلاث على التصدي لتهديدات كوريا الشمالية.
البحرية القطرية خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكشف الهدف من التدريب البحري الثلاثي مع واشنطن وطوكيو
أمس, 19:40 GMT
وتوضح إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي حجم القوة البحرية لكل أسطول من الأساطيل الثلاثة في عام 2023.

ما هي قدرات الأسطول الأمريكي؟

يضم الأسطول الأمريكي 484 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا بعد كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتضم:
11 حاملة طائرات.
9 حاملات مروحيات.
92 مدمرة.
22 كورفيت.
68 غواصة.
10 سفن دورية.
8 كاسحات ألغام بحرية.
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15 يناير, 10:18 GMT

ما هي قدرات الأسطول الكوري الجنوبي؟

يصنف الأسطول الكوري الجنوبي في المرتبة رقم 19 عالميا بـ 157 وحدة بحرية تضم:
حاملتا مروحيات.
13 مدمرة.
18 فرقاطة.
7 كورفيتات.
22 غواصة.
35 سفينة دورية.
14 كاسحة ألغام.
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7 مارس, 06:41 GMT

ما هي قدرات الأسطول الياباني؟

يصنف الأسطول الياباني في المرتبة رقم 21 عالميا بـ 155 وحدة بحرية تضم:
4 حاملات مروحيات.
36 مدمرة.
4 فرقاطات.
6 كورفيتات.
21 غواصة.
6 سفن دورية.
22 كاسحة ألغام بحرية.
ويشير بيان وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إلى أن التدريبات البحرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ستشارك فيها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز"، وأنها ستقام في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو، في كوريا الجنوبية.
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