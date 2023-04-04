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https://sputnikarabic.ae/20230404/اليونان-سارعنا-منذ-اللحظة-الأولى-لتضميد-جراح-تركيا-من-الزلزال-1075518481.html
اليونان: سارعنا منذ اللحظة الأولى لتضميد جراح تركيا من الزلزال
اليونان: سارعنا منذ اللحظة الأولى لتضميد جراح تركيا من الزلزال
أكدت اليونان، اليوم الثلاثاء، أنها بذلت ما بوسعها من أجل تضميد جراح تركيا، في أعقاب الزلزال الذي ضربها في فبراير/ شباط الماضي. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:41+0000
2023-04-04T15:41+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، برفقة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أثناء زيارة لولاية هطاي جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير اليوناني إن "الكوارث الطبيعية كالزلازل تلعب دورا محفزا لتقليل التوترات السياسية بين البلدان".وأشار إلى أن أثينا سارعت لمساندة أنقرة منذ اللحظة الأولى التي أعقبت الزلزال.وأوضح الوزير أنه لبى دعوة نظيره أكار لزيارة تركيا انطلاقا من "روح التضامن" بين الدولتين.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
https://sputnikarabic.ae/20230401/فؤاد-أوقطاي-تركيا-تهدف-لاستكمال-عملية-إزالة-أنقاض-الزلزال-بحلول-العيد-1075418094.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

اليونان: سارعنا منذ اللحظة الأولى لتضميد جراح تركيا من الزلزال

15:41 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyأوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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أكدت اليونان، اليوم الثلاثاء، أنها بذلت ما بوسعها من أجل تضميد جراح تركيا، في أعقاب الزلزال الذي ضربها في فبراير/ شباط الماضي.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، برفقة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أثناء زيارة لولاية هطاي جنوبي تركيا، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير اليوناني إن "الكوارث الطبيعية كالزلازل تلعب دورا محفزا لتقليل التوترات السياسية بين البلدان".
وأشار إلى أن أثينا سارعت لمساندة أنقرة منذ اللحظة الأولى التي أعقبت الزلزال.
وأوضح الوزير أنه لبى دعوة نظيره أكار لزيارة تركيا انطلاقا من "روح التضامن" بين الدولتين.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
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