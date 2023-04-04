https://sputnikarabic.ae/20230404/بدء-محادثات-الاجتماع-الرباعي-لمعاوني-وزراء-خارجية-سوريا-وروسيا-وإيران-وتركيا-1075497181.html
بدء محادثات الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا
بدء محادثات الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا
عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T08:06+0000
2023-04-04T08:06+0000
2023-04-04T08:06+0000
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وشارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وكان الوفد السوري وصل إلى موسكو، أمس الأول، للمشاركة في الاجتماع الرباعي، وعلى هامش ذلك أجرى مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسية، ومع علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230403/بدء-مباحثات-وفدي-دمشق-وطهران-في-موسكو-تحضيرا-للقاء-الرباعي-بين-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-1075464160.html
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موسكو, أخبار سوريا اليوم, العالم
موسكو, أخبار سوريا اليوم, العالم
بدء محادثات الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا
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عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
وشارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وسيركز الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بحسب ما نشرت الوكالة.
وكان الوفد السوري وصل إلى موسكو، أمس الأول، للمشاركة في الاجتماع الرباعي، وعلى هامش ذلك أجرى مباحثات مع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية الروسية، ومع علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة.