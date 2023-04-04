https://sputnikarabic.ae/20230404/بوتين-يصل-إلى-مقاطعة-تولا-ضمن-إطار-الزيارات-المحلية-في-البلاد-1075500840.html
بوتين يصل إلى مقاطعة تولا ضمن إطار الزيارات المحلية في البلاد
بوتين يصل إلى مقاطعة تولا ضمن إطار الزيارات المحلية في البلاد
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة تولا، حيث من المقرر بدء زيارته لمصنع "تولا خيردورماش" المتخصص بصناعة... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T08:42+0000
2023-04-04T08:42+0000
2023-04-04T08:42+0000
روسيا
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وذكرت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس سيعقد، في وقت لاحق، أيضًا اجتماعًا لهيئة رئاسة مجلس الدولة بشأن تطوير الصناعة في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية.كما سيتم تقديم التقارير من قبل حاكم مقاطعة تولا ورئيس لجنة الصناعة أليكسي دومين، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.
https://sputnikarabic.ae/20230402/بوتين-بفضل-الجهود-المشتركة-أصبحت-دولة-الاتحاد-قاطرة-الاندماج-في-أوراسيا-1075443627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يصل إلى مقاطعة تولا ضمن إطار الزيارات المحلية في البلاد
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة تولا، حيث من المقرر بدء زيارته لمصنع "تولا خيردورماش" المتخصص بصناعة عربات القطار المختلفة.
وذكرت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس سيعقد، في وقت لاحق، أيضًا اجتماعًا لهيئة رئاسة مجلس الدولة بشأن تطوير الصناعة في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية.
كما سيتم تقديم التقارير من قبل حاكم مقاطعة تولا ورئيس لجنة الصناعة أليكسي دومين، وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف.