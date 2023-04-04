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https://sputnikarabic.ae/20230404/بوتين-يعين-أليكسي-بارامونوف-سفيرا-لروسيا-لدى-إيطاليا-بدل-سيرغي-رازوف-1075507702.html
بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى إيطاليا بدل سيرغي رازوف
بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى إيطاليا بدل سيرغي رازوف
أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سيرغي رازوف، من مهامه كسفير روسيا لدى إيطاليا وسان مارينو، وعيّن أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:09+0000
2023-04-04T12:41+0000
روسيا
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وجاء في نص الوثيقة: "تعيين أليكسي بارامونوف، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا لدى الجمهورية الإيطالية".بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك إيطاليا، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، وكذلك بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وحذرت موسكو، في أكثر من مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف، واصفةً دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة والعالم.
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
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روسيا

بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى إيطاليا بدل سيرغي رازوف

12:09 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 04.04.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، سيرغي رازوف، من مهامه كسفير روسيا لدى إيطاليا وسان مارينو، وعيّن أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر المرسومين بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في نص الوثيقة: "تعيين أليكسي بارامونوف، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا لدى الجمهورية الإيطالية".

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعفي سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا
31 مارس, 09:32 GMT
وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية، بما في ذلك إيطاليا، إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 شباط/فبراير 2022، وكذلك بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وحذرت موسكو، في أكثر من مناسبة، من تبعات الدعم الغربي لنظام كييف، واصفةً دور الغرب الجماعي في أوكرانيا، بأنه تدخل مباشر في الصراع، سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة والعالم.
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