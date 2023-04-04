https://sputnikarabic.ae/20230404/بيسكوف-يجب-عدم-الإفراط-في-التفاؤل-إزاء-ما-يقال-عن-تجديد-ألمانيا-للتأمين-على-نورد-ستريم-1075503758.html
بيسكوف: يجب عدم الإفراط في التفاؤل إزاء ما يقال عن تجديد ألمانيا للتأمين على "نورد ستريم"
بيسكوف: يجب عدم الإفراط في التفاؤل إزاء ما يقال عن تجديد ألمانيا للتأمين على "نورد ستريم"
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر جدا التفاؤل إزاء ما ورد من تقارير عن تجديد التأمين على "نورد ستريم". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T10:58+0000
2023-04-04T10:58+0000
2023-04-04T10:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات للصحفيين، حث بيسكوف على الامتناع عن الاستنتاجات المفرطة في التفاؤل في ضوء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شركات التأمين الألمانية قررت تجديد التأمين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.وقال بيسكوف: "إذا تحدثنا عن نورد ستريم 1، فنحن نتحدث عن خط تم تدميره، والآن سأمتنع عن تقديم أي استنتاجات مفرطة في التفاؤل في هذا الصدد... نحن نراقب الوضع بعناية شديدة"، وأكد أن بلاده مقتنعة بأن خطوط أنابيب نورد ستريم مهمة للغاية لأمن الطاقة في أوروبا.ونقلت "رويترز" عن مصادر أن شركتي التأمين الألمانيتين، "أليانز" و"ميونخ ري"، استأنفتا التأمين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 المتضرر.وبحسب ما ورد، يغطي التأمين الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز والمشاكل المرتبطة بانقطاع الأعمال، كما سيسهل توفر التأمين أعمال الإصلاح اللازمة لاستئناف إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى أوروبا.طالع أيضا: الآلاف في شمال ألمانيا يحتشدون لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي
https://sputnikarabic.ae/20230404/إعلام-ألمانيا-تستأنف-التأمين-على-خط-أنابيب-نورد-ستريم-1075501278.html
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بيسكوف: يجب عدم الإفراط في التفاؤل إزاء ما يقال عن تجديد ألمانيا للتأمين على "نورد ستريم"
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه من المبكر جدا التفاؤل إزاء ما ورد من تقارير عن تجديد التأمين على "نورد ستريم".
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات للصحفيين، حث بيسكوف على الامتناع عن الاستنتاجات المفرطة في التفاؤل في ضوء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شركات التأمين الألمانية
قررت تجديد التأمين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1.
وقال بيسكوف: "إذا تحدثنا عن نورد ستريم 1، فنحن نتحدث عن خط تم تدميره
، والآن سأمتنع عن تقديم أي استنتاجات مفرطة في التفاؤل في هذا الصدد... نحن نراقب الوضع بعناية شديدة"، وأكد أن بلاده مقتنعة بأن خطوط أنابيب نورد ستريم مهمة للغاية لأمن الطاقة في أوروبا.
وعندما سئل عن إمكانية إطلاق خط الأنابيب، قال إن الإمدادات عادة ما تُستأنف عندما لا يكون هناك بائعون فحسب، بل مشترين أيضًا.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أن شركتي التأمين الألمانيتين، "أليانز" و"ميونخ ري"، استأنفتا التأمين على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 المتضرر.
وبحسب ما ورد، يغطي التأمين الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز والمشاكل
المرتبطة بانقطاع الأعمال، كما سيسهل توفر التأمين أعمال الإصلاح اللازمة لاستئناف إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق إلى أوروبا.