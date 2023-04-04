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تراجع الاكتتاب العام في بورصة لندن إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما
تراجع الاكتتاب العام في بورصة لندن إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما
تراجعت العروض العامة الأولية في لندن إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، متجاوزة الانخفاضات التي شهدتها نيويورك وأوروبا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T16:59+0000
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ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، ففيما تكافح العاصمة البريطانية لجذب إدراجات جديدة وتداول أسهمها بخصم كبير على نظرائها الدوليين، لم يتم سوى إدراج ثلاث شركات صغيرة فقط في لندن هذا العام.وقال تقرير "بلومبرغ" إنها جمعت نحو 14 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 على الأقل، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة المختصة.وأشارت إلى أن البيانات أظهرت أن عمليات الاكتتاب العام الأولي في نيويورك حققت 3.5 مليار دولار، وهو أقل مبلغ منذ عام 2016، بينما تم جمع 2.15 مليار دولار في أوروبا، وهو الأقل منذ عام 2020.يشار إلى أن التضخم ارتفع في المملكة المتحدة إلى 10.4% في فبراير/شباط من 10.1% في يناير/كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.وفي أواخر مارس/ آذار، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وقال إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم في الارتفاع.طالع أيضا: بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, بريطانيا

تراجع الاكتتاب العام في بورصة لندن إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما

16:59 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / SHAUN CURRYبورصة لندن للمعادن
بورصة لندن للمعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / SHAUN CURRY
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تراجعت العروض العامة الأولية في لندن إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، متجاوزة الانخفاضات التي شهدتها نيويورك وأوروبا.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، ففيما تكافح العاصمة البريطانية لجذب إدراجات جديدة وتداول أسهمها بخصم كبير على نظرائها الدوليين، لم يتم سوى إدراج ثلاث شركات صغيرة فقط في لندن هذا العام.
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وقال تقرير "بلومبرغ" إنها جمعت نحو 14 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 على الأقل، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة المختصة.
وأشارت إلى أن البيانات أظهرت أن عمليات الاكتتاب العام الأولي في نيويورك حققت 3.5 مليار دولار، وهو أقل مبلغ منذ عام 2016، بينما تم جمع 2.15 مليار دولار في أوروبا، وهو الأقل منذ عام 2020.

ونقلت "بلومبرغ" عن ستيفاني نيفن، مديرة المحافظ في شركة الاستثمار Ninety One قولها: "يُنظر إلى سوق الأسهم في المملكة المتحدة عادةً على أنها متخلفة من حيث التقييمات، وقد أدى ذلك إلى بعض المشاعر السلبية حول إدراجات المملكة المتحدة".

يشار إلى أن التضخم ارتفع في المملكة المتحدة إلى 10.4% في فبراير/شباط من 10.1% في يناير/كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وفي أواخر مارس/ آذار، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وقال إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم في الارتفاع.
طالع أيضا: بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام
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