https://sputnikarabic.ae/20230404/تراجع-الاكتتاب-العام-في-بورصة-لندن-إلى-أقل-مستوى-له-منذ-14-عاما-1075521182.html

تراجع الاكتتاب العام في بورصة لندن إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما

تراجع الاكتتاب العام في بورصة لندن إلى أقل مستوى له منذ 14 عاما

تراجعت العروض العامة الأولية في لندن إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، متجاوزة الانخفاضات التي شهدتها نيويورك وأوروبا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T16:59+0000

2023-04-04T16:59+0000

2023-04-04T16:59+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

اقتصاد

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0f/1059947077_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_006992dc9fc756780a1e28903f478f18.jpg

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، ففيما تكافح العاصمة البريطانية لجذب إدراجات جديدة وتداول أسهمها بخصم كبير على نظرائها الدوليين، لم يتم سوى إدراج ثلاث شركات صغيرة فقط في لندن هذا العام.وقال تقرير "بلومبرغ" إنها جمعت نحو 14 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 على الأقل، وفقًا للبيانات التي جمعتها الوكالة المختصة.وأشارت إلى أن البيانات أظهرت أن عمليات الاكتتاب العام الأولي في نيويورك حققت 3.5 مليار دولار، وهو أقل مبلغ منذ عام 2016، بينما تم جمع 2.15 مليار دولار في أوروبا، وهو الأقل منذ عام 2020.يشار إلى أن التضخم ارتفع في المملكة المتحدة إلى 10.4% في فبراير/شباط من 10.1% في يناير/كانون الأول، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.وفي أواخر مارس/ آذار، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وقال إنه مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم في الارتفاع.طالع أيضا: بورصة لندن تعلق تداول النيكل للمرة الثانية خلال شهر وتزعم أن السبب هو خطأ في النظام

https://sputnikarabic.ae/20221207/أكبر-مشغل-بورصات-في-أوروبا-لندن-لم-تعد-المركز-المالي-المهيمن-بعد-الآن-1070945772.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد, بريطانيا