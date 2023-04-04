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ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو
ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو
غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:20+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.وفي وقت سابق، اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دونالد ترامب رهن الاعتقال وينتظر اتهامات".وقال محامي ترامب إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن "ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".وقالت الشبكة الإخبارية إنه تم تحديد يوم 4 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لحضور ترامب شخصيا في جلسة استماع في نيويورك.وقالت جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السلطات الأمريكية تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق.يذكر أن ترامب عبر عن استغرابه مما يحدث معه وهو في طريقه للمحكمة اليوم، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف يعتقلونني… لا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية".
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو

20:20 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
© AFP 2023 / ED JONES
وفي وقت سابق، اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دونالد ترامب رهن الاعتقال وينتظر اتهامات".
وقال محامي ترامب إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.
© AFP 2023 / CURTIS MEANSالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
© AFP 2023 / CURTIS MEANS
ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن "ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".
ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".
وقالت الشبكة الإخبارية إنه تم تحديد يوم 4 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لحضور ترامب شخصيا في جلسة استماع في نيويورك.
© AFP 2023 / BRYAN R. SMITHالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
© AFP 2023 / BRYAN R. SMITH
وقالت جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السلطات الأمريكية تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق.
يذكر أن ترامب عبر عن استغرابه مما يحدث معه وهو في طريقه للمحكمة اليوم، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف يعتقلونني… لا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية".
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