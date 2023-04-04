https://sputnikarabic.ae/20230404/ترامب-يغادر-محكمة-مانهاتن-في-نيويورك-فيديو-1075528083.html

ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو

ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.وفي وقت سابق، اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "دونالد ترامب رهن الاعتقال وينتظر اتهامات".وقال محامي ترامب إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن "ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".وقالت الشبكة الإخبارية إنه تم تحديد يوم 4 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل لحضور ترامب شخصيا في جلسة استماع في نيويورك.وقالت جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السلطات الأمريكية تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق.يذكر أن ترامب عبر عن استغرابه مما يحدث معه وهو في طريقه للمحكمة اليوم، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف يعتقلونني… لا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية".

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