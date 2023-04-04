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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/تصويت-هل-يساهم-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-بزيادة-التوتر-العالمي-1075517263.html
تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟
تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، انضمام دولة فنلندا بشكل رسمي إلى الحلف، في خطوة أكدت مصادر عدة أنها تزيد من التوتر الذي يشهده العالم في الوقت... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:14+0000
2023-04-04T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
العالم
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.بينما زعم رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره، وقال: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. "الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب ادعاءاته.
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟

15:14 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 04.04.2023)
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، انضمام دولة فنلندا بشكل رسمي إلى الحلف، في خطوة أكدت مصادر عدة أنها تزيد من التوتر الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".

عدد الأصوات67
بينما زعم رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره، وقال: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. "الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب ادعاءاته.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:41 GMT
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