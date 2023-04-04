https://sputnikarabic.ae/20230404/تصويت-هل-يساهم-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-بزيادة-التوتر-العالمي-1075517263.html
تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟
تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، انضمام دولة فنلندا بشكل رسمي إلى الحلف، في خطوة أكدت مصادر عدة أنها تزيد من التوتر الذي يشهده العالم في الوقت... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:14+0000
2023-04-04T15:14+0000
2023-04-04T15:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
العالم
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.بينما زعم رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره، وقال: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. "الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب ادعاءاته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت... هل يسهم انضمام فنلندا إلى "الناتو" بزيادة التوتر العالمي؟
15:14 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 15:23 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، انضمام دولة فنلندا بشكل رسمي إلى الحلف، في خطوة أكدت مصادر عدة أنها تزيد من التوتر الذي يشهده العالم في الوقت الحالي.
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو تفاقم آخر للوضع، حيث أن توسيع الحلف يعد تعديًا على أمن روسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية، على أن انضمام فنلندا إلى حلف "الناتو" سيؤثر سلبًا على العلاقات بين هلسنكي وموسكو.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو تعتقد أن التاريخ سيحكم على هذه "الخطوة المتسرعة" التي اتخذتها السلطات الفنلندية دون المراعاة الواجبة للرأي العام، من خلال تنظيم استفتاء وتحليل شامل لعواقب العضوية في "الناتو".
بينما زعم رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، أن انضمام فنلندا إلى "الناتو" هو بمثابة عامل من شأنه أن يعزز أمن الجمهورية والحلف والعالم بأسره، وقال: "من الآن فصاعدا، يضم الاتحاد 31 دولة. "الشركاء الأقوياء هم ضمان الأمن لبولندا والمنطقة والعالم بأسره"، بحسب ادعاءاته.