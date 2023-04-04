https://sputnikarabic.ae/20230404/تفاصيل-وأرقام-ما-الذي-يحققه-خط-الغاز-بين-إيران-وسلطنة-عمان-1075518895.html

تفاصيل وأرقام.. ما الذي يحققه "خط الغاز" بين إيران وسلطنة عمان

تفاصيل وأرقام.. ما الذي يحققه "خط الغاز" بين إيران وسلطنة عمان

اقتربت المفاوضات المستمرة منذ نحو عقدين بين إيران وسلطنة عمان بشأن "خط أنابيب الغاز" من الدخول إلى مرحلة التنفيذ. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:45+0000

2023-04-04T15:45+0000

2023-04-04T15:45+0000

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وفي إطار التقارب الحاصل على صعيد منطقة الخليج، استضاف سفير جمهورية العراق لدى سلطنة عمان قيس سعد العامري كل من سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي نجفي وسفير المملكة العربية السعودية عبد الله العنزي، وسفير الجمهورية العربية السورية إدريس ميا. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، حسب "إرنا".وتسعى السلطنة لزيادة صادراتها من الغاز لتكون من كبار الدول المتنافسة في هذا المجال، في ظل توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، من بيع الغاز المسال في السوق العالمية، خلال العام 2023.وفي وقت سابق، وقعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع شركة "شل" العالمية للتجارة في الشرق الأوسط، تضمنت إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى "شل" بإجمالي 0.8 مليون طن متري سنويا لمدة 10 سنوات، بدءا من عام 2025.إعلان من طرف واحدوبشأن مد خط الغاز من إيران إلى سلطنة عمان، أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير الغاز الإيراني رضا نوشادي، أن عمليات مد أنابيب الغاز بين منطقتي "ميناب وكوه مبارك" في جنوب إيران بهدف تصدير الغاز إلى سلطنة عمان، ستبدأ خلال العام الحالي، وفق الوكالة، في المقابل لم تعلن عمان عن أي تفاصيل بشأن الخط أو المشاورات بشأنه.بشأن الاستفادة التي يحققها الخط المزمع تدشينه، يقول الدكتور عبد الملك بن عبد الله الهِنائي الباحث العماني في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية، إن التفاوض بين البلدين بشأن خط "أنبوب الغاز" قائم منذ نحو 20 عاما.وفق الخبير العماني، فإن تدشين الخط يمكن السلطنة من استيراد الغاز الطبيعي من إيران وتسييله في مصانع التسييل القائمة فيها، وكذلك من الوفاء بالتزاماتها الجديدة في مجال تصدير الغاز المسال، إلى دول مثل ألمانيا وتركيا.استفادة إيرانيةعلى الجانب الآخر، تحقق إيران استفادة تتمثل في كسر الحصار المفروض عليها من دول أخرى في المنطقة، وإلى جانب العوائد الاقتصادية تمثل المشاريع المشتركة عوامل دافعة للأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى إمكانية تدشين مشاريع مشابهة بين دول أخرى في المنطقة.من ناحيته، قال المحل الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، إن عمان لم تعلن أية تفاصيل حتى الآن بشأن مد خط أنابيب الغاز من إحدى مدن إيران إلى السلطنة، لكن المناقشات بشأنه مستمرة منذ سنوات.زيادة تصير الغاز المساليوضح الطوقي أن مد خط الأنابيب من إيران يمكن السلطنة من زيادة نسبة تصدير الغاز، وانخفاض سعره على المستهلك، بما يسهم في تخفيف الأعباء وزيادة الإيرادات.وفيما أوضح أن إيرادات عمان من بيع النفط والغاز قفزت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022 إلى 20.8 مليار دولار، مقابل 13.84 مليار دولار في المدة المقابلة من (2021)، يرى أن الحصول على الغاز الإيراني بسعر تفضيلي ينعش النمو في المناطق الاقتصادية والصناعات في عمان، فضلا عن دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.انعكاسات أمنيةانعكاسات أخرى على المستوى الأمني والسياسي إلى جانب الفوائد الاقتصادية، إذ يشير الخبير العماني إلى إمكانية حصول دول الخليج على ضمانات بشأن تخصيب اليورانيوم، من خلال التوقف أو عدم المساس بدول المنطقة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التقارب الإيراني مع الخليج يفتح الباب لمزيد من التعاون على مستويات عدة، خاصة في ظل فتح التبادل التجاري بين دول الخليج بصورة أكبر، فضلا عن استثمار دول الخليج في إعادة تهيئة البنية التحتية في إيران، بما يوفر فرصة أكبر لسلطنة عمان، نظرا للحدود البحرية.حجم التبادل التجاري بين البلدينوبحسب مساعدة رئيس غرفة التجارة الإيرانية-العُمانية المشتركة "شهلا عموري"، بدأت عمان تنفيذ تخفيض رسوم تسجيل الشركات التجارية في للمستثمرين الأجانب منذ الأول من أبريل/ نيسان 2023."وفق المتحدثة ارتفعت صادرات إيران إلى سلطنة عمان بنسبة 100 % العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ملياري دولار. وتعد سلطنة عمان أحد الشركاء التجاريين الخمسة الرئيسيين لإيران من بين الدول المجاورة.طالع أيضا: سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بينهما

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