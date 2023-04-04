https://sputnikarabic.ae/20230404/حدود-روسيا-الجديدة-مع-الناتو-1075513316.html
حدود روسيا الجديدة مع الناتو
حدود روسيا الجديدة مع الناتو
سلمت فنلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين للحلف. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T13:45+0000
2023-04-04T13:45+0000
2023-04-04T14:02+0000
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بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ازداد طول الحدود البرية لروسيا مع الحلف بأكثر من 1200 كيلومتر.أعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا يوضح زيادة الحدود البرية المشتركة بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, الناتو
انفوجرافيك, инфографика, الناتو
حدود روسيا الجديدة مع الناتو
13:45 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 14:02 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
سلمت فنلندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين للحلف.
بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو"، ازداد طول الحدود البرية لروسيا مع الحلف بأكثر من 1200 كيلومتر.
أعد فريق "سبوتنيك" مخططا معلوماتيا يوضح زيادة الحدود البرية المشتركة بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي بعد انضمام فنلندا إلى "الناتو".