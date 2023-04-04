https://sputnikarabic.ae/20230404/خبير-سياسي-انضمام-فنلندا-لـ-الناتو-سيزيد-من-قدرات-الحلف-العسكرية-1075514367.html

خبير سياسي: انضمام فنلندا لـ "الناتو" سيزيد من قدرات الحلف العسكرية

خبير سياسي: انضمام فنلندا لـ "الناتو" سيزيد من قدرات الحلف العسكرية

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:28+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير سياسي: انضمام فنلندا لـ "الناتو" سيزيد من قدرات الحلف العسكرية خبير سياسي: انضمام فنلندا لـ "الناتو" سيزيد من قدرات الحلف العسكرية

انضمام فنلندا رسميا لحلف الناتو. وحول هذه الخطوة يقول الخبير بالشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات:لافروف يؤكد أن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا. وهو ما علق عليه مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات، آصف ملحم:الرئيس التونسي يوجه بتعيين سفير في دمشق واتصال هاتفي ودي بين الرئيس الجزائري ونظيره السوري. ويقول المحلّل السياسي والنائب بالبرلمان التونسي، لطفي النابلي:إيران ترفض مقترحا جديدا حول الاتفاق النووي. وعن أسباب هذا الرفض قال الخبير بالشأن الإيراني، سمير شوهاني:صندوق النقد يجري مشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص قرض، الأمر الذي قالت عنه الخبيرة الاقتصادية جنات بنت عبدالله:فقرة "رحمة" الرمضانية. حول المبادرة الخيرية في محافظة صفاقس التي يقودها سعيد الزواري، وهو طالب دكتوراه بالمعهد العالي للموسيقى ويقول عنها:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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