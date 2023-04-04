https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-باتفاق-تصدير-النفط-1075523954.html
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب باتفاق تصدير النفط
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب باتفاق تصدير النفط
رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بتوصل الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية لاتفاق بشأن تصدير نفط الإقليم. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:51+0000
2023-04-04T17:51+0000
2023-04-04T17:51+0000
الأخبار
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار كردستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067007569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71ad9c071e66fcba5ce185159aa5ae6e.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن رئيس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال بارزاني: "نرحب بسرور باتفاق اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".وأشاد بالدور الذي قام به رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان في هذا الشأن.ووجه بارزاني الشكر لفريقي الجانبين اللذين أدارا حوارا ناجحا انتهى بالتوصل للاتفاق.وعبر عن أمله أن ينفذ الاتفاق كما هو وأن يصبح بداية لحل المشاكل الأخرى.وقبل يومين، أعلنت حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية العراقية، لاستئناف صادرات النفط.يشار إلى أن تركيا كانت قد أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضدها، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الرئيس-العراقي-يلتقي-برئيس-حكومة-إقليم-كردستان-ويؤكدان-أهمية-الإسراع-بإقرار-قانون-الموازنة-1075519796.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067007569_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1cd207ae9fd79eedf68db358be6b579c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار كردستان
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب باتفاق تصدير النفط
تابعنا عبر
رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بتوصل الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية لاتفاق بشأن تصدير نفط الإقليم.
جاء هذا في بيان صادر عن رئيس إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال بارزاني: "نرحب بسرور باتفاق اليوم بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان
على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
وأشاد بالدور الذي قام به رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان في هذا الشأن.
ووجه بارزاني الشكر لفريقي الجانبين اللذين أدارا حوارا ناجحا انتهى بالتوصل للاتفاق.
وعبر عن أمله أن ينفذ الاتفاق كما هو وأن يصبح بداية لحل المشاكل الأخرى.
وقبل يومين، أعلنت حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية العراقية، لاستئناف صادرات النفط.
يشار إلى أن تركيا كانت قد أغلقت خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان قبل أسبوع بعد فوز بغداد بقضية تحكيم دولي ضدها، وبما يمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط
دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت، في شهر فبراير/ شباط الماضي، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية
في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.