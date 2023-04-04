عربي
https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-مخابرات-الجيش-الإسرائيلي-إيران-تحاول-جاهدة-إشعال-النار-في-المنطقة-1075494923.html
رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة
رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة
قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء أهارون حاليفا، إن "إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T06:38+0000
2023-04-04T06:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_574bab41658bd2fe6d62d9902a76f50b.jpg
وتحدث حاليفا خلال حفل تخريج دورة ضابط المخابرات التي أقيمت في الجليل (شمال)، مساء الاثنين، قائلا: "أولئك الذين يسعون إلى أذيتنا، وهم كثيرون، لا يرتاحون حتى في هذه الأيام، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وأضاف: "إيران، من خلال أذرعها العديدة، تحاول أن تؤدي إلى تصعيد، ويجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا متيقظون ومصممون وأقوياء، نرصد وننصت لمؤامراتهم ونعمل بلا كلل في النهار ولا سيما في الليل لدرء المخاطر".وتطرق رئيس "أمان" للتظاهرات التي تشهدها إسرائيل للأسبوع الـ 14 على التوالي، احتجاجا على خطة إصلاح القضاء، التي تحد من دور المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحيات لاختيار لجنة تعيين القضاة.وقال حاليفا في هذا الصدد: "وصلت أصداء الخلاف إلى أبواب الجيش الإسرائيلي (..)، وقد أوضحنا أن قيم الجيش وروح الجيش هما فقط بوصلتنا".وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أعلن الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش تعليق خدمتهم العسكرية حتى تتراجع الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح القضاء.ومضى حاليفا، بقوله: "تعدد التهديدات والساحات يتطلب منا الحفاظ بشكل قاطع على التلاحم في الجيش الإسرائيلي. هكذا فقط يمكن للجيش أن يحافظ على قوته، ويواصل أداء مهمته كقوة مدافعة عن دولة إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230403/ممثل-خامنئي-يتوعد-إسرائيل-ويؤكد-أن-جريمة-قتل-المستشارين-العسكريين-في-سوريا-لن-تمر-دون-رد-1075491308.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سندفع-إيران-وحزب-الله-خارج-سوريا-1075451272.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118164_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_65b03b9a2b1b2977b14a7ef283b2ecb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة

06:38 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء أهارون حاليفا، إن "إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة".
وتحدث حاليفا خلال حفل تخريج دورة ضابط المخابرات التي أقيمت في الجليل (شمال)، مساء الاثنين، قائلا: "أولئك الذين يسعون إلى أذيتنا، وهم كثيرون، لا يرتاحون حتى في هذه الأيام، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وأضاف: "إيران، من خلال أذرعها العديدة، تحاول أن تؤدي إلى تصعيد، ويجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا متيقظون ومصممون وأقوياء، نرصد وننصت لمؤامراتهم ونعمل بلا كلل في النهار ولا سيما في الليل لدرء المخاطر".
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
ممثل خامنئي يتوعد إسرائيل ويؤكد أن جريمة قتل المستشارين العسكريين في سوريا لن تمر دون رد
أمس, 21:28 GMT
وتطرق رئيس "أمان" للتظاهرات التي تشهدها إسرائيل للأسبوع الـ 14 على التوالي، احتجاجا على خطة إصلاح القضاء، التي تحد من دور المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحيات لاختيار لجنة تعيين القضاة.
وقال حاليفا في هذا الصدد: "وصلت أصداء الخلاف إلى أبواب الجيش الإسرائيلي (..)، وقد أوضحنا أن قيم الجيش وروح الجيش هما فقط بوصلتنا".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: سندفع إيران و"حزب الله" خارج سوريا
2 أبريل, 20:08 GMT
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أعلن الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش تعليق خدمتهم العسكرية حتى تتراجع الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح القضاء.
ومضى حاليفا، بقوله: "تعدد التهديدات والساحات يتطلب منا الحفاظ بشكل قاطع على التلاحم في الجيش الإسرائيلي. هكذا فقط يمكن للجيش أن يحافظ على قوته، ويواصل أداء مهمته كقوة مدافعة عن دولة إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала