https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-مخابرات-الجيش-الإسرائيلي-إيران-تحاول-جاهدة-إشعال-النار-في-المنطقة-1075494923.html
رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة
رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة
قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء أهارون حاليفا، إن "إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T06:38+0000
2023-04-04T06:38+0000
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وتحدث حاليفا خلال حفل تخريج دورة ضابط المخابرات التي أقيمت في الجليل (شمال)، مساء الاثنين، قائلا: "أولئك الذين يسعون إلى أذيتنا، وهم كثيرون، لا يرتاحون حتى في هذه الأيام، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وأضاف: "إيران، من خلال أذرعها العديدة، تحاول أن تؤدي إلى تصعيد، ويجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا متيقظون ومصممون وأقوياء، نرصد وننصت لمؤامراتهم ونعمل بلا كلل في النهار ولا سيما في الليل لدرء المخاطر".وتطرق رئيس "أمان" للتظاهرات التي تشهدها إسرائيل للأسبوع الـ 14 على التوالي، احتجاجا على خطة إصلاح القضاء، التي تحد من دور المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحيات لاختيار لجنة تعيين القضاة.وقال حاليفا في هذا الصدد: "وصلت أصداء الخلاف إلى أبواب الجيش الإسرائيلي (..)، وقد أوضحنا أن قيم الجيش وروح الجيش هما فقط بوصلتنا".وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أعلن الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط في الجيش تعليق خدمتهم العسكرية حتى تتراجع الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح القضاء.ومضى حاليفا، بقوله: "تعدد التهديدات والساحات يتطلب منا الحفاظ بشكل قاطع على التلاحم في الجيش الإسرائيلي. هكذا فقط يمكن للجيش أن يحافظ على قوته، ويواصل أداء مهمته كقوة مدافعة عن دولة إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230403/ممثل-خامنئي-يتوعد-إسرائيل-ويؤكد-أن-جريمة-قتل-المستشارين-العسكريين-في-سوريا-لن-تمر-دون-رد-1075491308.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة
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قال رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء أهارون حاليفا، إن "إيران تحاول جاهدة إشعال النار في المنطقة".
وتحدث حاليفا خلال حفل تخريج دورة ضابط المخابرات التي أقيمت في الجليل (شمال)، مساء الاثنين، قائلا: "أولئك الذين يسعون إلى أذيتنا، وهم كثيرون، لا يرتاحون حتى في هذه الأيام، وفق صحيفة
"معاريف" العبرية.
وأضاف: "إيران
، من خلال أذرعها العديدة، تحاول أن تؤدي إلى تصعيد، ويجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا متيقظون ومصممون وأقوياء، نرصد وننصت لمؤامراتهم ونعمل بلا كلل في النهار ولا سيما في الليل لدرء المخاطر".
وتطرق رئيس "أمان" للتظاهرات
التي تشهدها إسرائيل للأسبوع الـ 14 على التوالي، احتجاجا على خطة إصلاح القضاء، التي تحد من دور المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحيات لاختيار لجنة تعيين القضاة.
وقال حاليفا في هذا الصدد: "وصلت أصداء الخلاف إلى أبواب الجيش الإسرائيلي (..)، وقد أوضحنا أن قيم الجيش وروح الجيش هما فقط بوصلتنا".
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، أعلن الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط
في الجيش تعليق خدمتهم العسكرية حتى تتراجع الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل بشأن إصلاح القضاء.
ومضى حاليفا، بقوله: "تعدد التهديدات والساحات يتطلب منا الحفاظ بشكل قاطع على التلاحم في الجيش الإسرائيلي. هكذا فقط يمكن للجيش أن يحافظ على قوته، ويواصل أداء مهمته كقوة مدافعة عن دولة إسرائيل".