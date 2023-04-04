عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230404/رصد-سمكة-حلزون-غريبة-تسبح-في-أعمق-نقطة-تم-تسجيلها-على-الإطلاق-فيديو--1075496609.html
رصد سمكة "حلزون" غريبة تسبح في أعمق نقطة تم تسجيلها على الإطلاق... فيديو
رصد سمكة "حلزون" غريبة تسبح في أعمق نقطة تم تسجيلها على الإطلاق... فيديو
رصد علماء سمكة حلزون تسبح على عمق 8336 مترا تحت مستوى سطح البحر بالقرب من اليابان، مما يجعلها أعمق سمكة تم تسجيلها تسبح على هذا العمق على الإطلاق. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T07:54+0000
2023-04-04T07:54+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/03/1054904046_0:76:3103:1821_1920x0_80_0_0_11f2e7d59f20c16e844c8775db1995ee.jpg
وكان العلماء قد سجلوا سابقا أعمق سمكة تعيش على عمق 8178 مترًا في خندق ماريانا، لكن هذا الرقم كسر أخيرا في اليابان.وقال البروفيسور آلان جاميسون، عالم البحار العميقة في جامعة غرب أستراليا: "إذا تم كسر هذا الرقم القياسي، فسيكون ذلك بزيادات صغيرة، وربما بعدة أمتار فقط".وسمك الحلزون المسجل هو من صنف "Pseudoliparis"، لكن العلماء لم يستطيعوا التقاط العينة لتحديد النوع بشكل دقيق، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.وتم تحديد أعمق سمكة مسجلة سابقا في خندق ماريانا على أنها سمكة ماريانا الحلزونية، والتي كانت معروفة للعلماء منذ عام 2014.وتعيش سمكة الحلزون في أعمق جزء من المحيط، المعروف باسم منطقة "هادال"، حيث تصل أعماقها من 6000 إلى 11000 متر ولا يصل الضوء إليها أبدا.
https://sputnikarabic.ae/20230403/تحذير-من-حالة-وباء-فطري-تصيب-الإنسان-لأول-مرة-1075474642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/03/1054904046_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_622afd288efaf72cf1b3c7b213709c2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

رصد سمكة "حلزون" غريبة تسبح في أعمق نقطة تم تسجيلها على الإطلاق... فيديو

07:54 GMT 04.04.2023
© Photo / pixabay/ulleoأحد أصناف سمكة الضفدع الغريبة
أحد أصناف سمكة الضفدع الغريبة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Photo / pixabay/ulleo
تابعنا عبرTelegram
رصد علماء سمكة حلزون تسبح على عمق 8336 مترا تحت مستوى سطح البحر بالقرب من اليابان، مما يجعلها أعمق سمكة تم تسجيلها تسبح على هذا العمق على الإطلاق.
وكان العلماء قد سجلوا سابقا أعمق سمكة تعيش على عمق 8178 مترًا في خندق ماريانا، لكن هذا الرقم كسر أخيرا في اليابان.

واستخدم العلماء كاميرا "هبوط" مستقلة لتصوير المشاهد في خندق "إيزو أوغاساوارا" بالقرب من اليابان وصوّروا سمكة الحلزون التي قدروا أنها تقع أو "قريبة جدًا من" أقصى عمق يمكن لأي سمكة أن تحيا به، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال البروفيسور آلان جاميسون، عالم البحار العميقة في جامعة غرب أستراليا: "إذا تم كسر هذا الرقم القياسي، فسيكون ذلك بزيادات صغيرة، وربما بعدة أمتار فقط".
جراثيم وفطريات داخل الأنسجة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
مجتمع
تسجيل أول إصابة للإنسان بفطري "الورقة الفضية" الذي يصيب النباتات... صور
أمس, 13:24 GMT
وسمك الحلزون المسجل هو من صنف "Pseudoliparis"، لكن العلماء لم يستطيعوا التقاط العينة لتحديد النوع بشكل دقيق، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
وتم تحديد أعمق سمكة مسجلة سابقا في خندق ماريانا على أنها سمكة ماريانا الحلزونية، والتي كانت معروفة للعلماء منذ عام 2014.
وتعيش سمكة الحلزون في أعمق جزء من المحيط، المعروف باسم منطقة "هادال"، حيث تصل أعماقها من 6000 إلى 11000 متر ولا يصل الضوء إليها أبدا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала