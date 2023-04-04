https://sputnikarabic.ae/20230404/ريابكوف-العلاقات-الروسية-الأمريكية-دمرت-ويمكن-وصفها-بـالمنهارة-1075518330.html

ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية دمرت ويمكن وصفها بـ"المنهارة"

ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية دمرت ويمكن وصفها بـ"المنهارة"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "دُمرت"، لافتا إلى أنه يمكن وصفها بكلمة "انهيار". 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:36+0000

2023-04-04T15:36+0000

2023-04-04T15:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

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وقال ريابكوف في مقابلة تلفزيونية مع "روسيا 24": "رأينا كيف تغير النهج الأمريكي بشكل جذري، منذ توقيع المعاهدة (ستارت)، والتصديق عليها".وأضاف: "أين كانت العلاقات مع الولايات المتحدة في عام 2010، وإلى أين دفعتها إدارة أوباما، وترامب، وثم بايدن".وأوضح أن "معاهدة ستارت لم يتم تصفيتها. لكنها موجودة شكليا على الورق فقط".وشدد على أنه من المستحيل التحدث مع روسيا بهذا الشكل، والتصرف بهذه الطريقة أمر غير مقبول؛ و"يجب على الأمريكيين مراجعة هذا النهج".وفي فبراير/شباط الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها (ستارت 3).وأكد الكرملين، في وقت سابق، أنه يجب على الغرب الجماعي أن يغيّر نهجه تجاه المخاوف الأمنية لروسيا، حتى تستأنف موسكو مشاركتها في معاهدة "ستارت".وتعد "نيو ستارت" (ستارت 3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، المبرمة عام 1987، واتفاقية "الأجواء المفتوحة".

https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار