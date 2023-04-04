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https://sputnikarabic.ae/20230404/سقوط-مروحية-إسرائيلية-ومقتل-قائدها-1075523371.html
سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها
سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا الإسرائيلية. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T17:17+0000
2023-04-04T17:17+0000
إسرائيل
إسقاط مروحية
العالم
الأخبار
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقط المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.وأكد الموقع أن الطيار الإسرائيلي، عومير ليلر، ابن 63 عاما، قتل في سقوط مروحية إسرائيلية في منطقة خضراء بالقرب من مدينة نتانيا، مشيرا إلى أن المروحية هي مدنية انطلقت من مطار هرتسليا" الإسرائيلي وسقط في مستوطنة كريات هشارون.ولفت الموقع إلى أن الطيار الإسرائيلي قد نجا من حادث مروع مشابه الذي قتل فيه، اليوم، حيث نجا من سقوط المروحية قبل عشر سنوات كاملة، رغم كونه طيارا مدنيا محنكا يتمتع بخبرة 40 عاما متواصلة في مجال الطيران المدني.وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة، حيث تم استدعاء محقق من الدفاع الجوي الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-سقوط-طائرة-خفيفة-بالقرب-من-بيت-لحم-فيديو-1068450130.html
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إسرائيل, إسقاط مروحية, العالم, الأخبار
إسرائيل, إسقاط مروحية, العالم, الأخبار

سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها

17:17 GMT 04.04.2023
© AP Photo / Boris Grdanoskiمروحية بلاك هوك الأمريكية
مروحية بلاك هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا الإسرائيلية.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقط المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.
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وأكد الموقع أن الطيار الإسرائيلي، عومير ليلر، ابن 63 عاما، قتل في سقوط مروحية إسرائيلية في منطقة خضراء بالقرب من مدينة نتانيا، مشيرا إلى أن المروحية هي مدنية انطلقت من مطار هرتسليا" الإسرائيلي وسقط في مستوطنة كريات هشارون.
ولفت الموقع إلى أن الطيار الإسرائيلي قد نجا من حادث مروع مشابه الذي قتل فيه، اليوم، حيث نجا من سقوط المروحية قبل عشر سنوات كاملة، رغم كونه طيارا مدنيا محنكا يتمتع بخبرة 40 عاما متواصلة في مجال الطيران المدني.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الواقعة، حيث تم استدعاء محقق من الدفاع الجوي الإسرائيلي.
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