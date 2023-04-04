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https://sputnikarabic.ae/20230404/سوسان-انسحاب-القوات-التركية-من-الأراضي-السورية-هو-المدخل-لإعادة-التواصل-مع-أنقرة-1075510438.html
سوسان: انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة
سوسان: انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة
اعتبر معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من سوريا هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T12:21+0000
2023-04-04T12:21+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال سوسان، خلال اجتماع معاوني وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، وفقا لما أوردته الوكالة العربية للأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، "إعلان تركيا رسمياً أنها ستسحب قواتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين".وأكد سوسان أن "تركيا لم تبد أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب قواتها أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب البلاد".وأضاف بقوله خلال الاجتماع: "ليس من حق أي دولة التدخل العسكري في أراضي دولة أخرى... وفي حالة وجود خطر إرهابي يفترض التنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك".وعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.وشارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وسيركز الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بحسب ما نشرت الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230404/بدء-محادثات-الاجتماع-الرباعي-لمعاوني-وزراء-خارجية-سوريا-وروسيا-وإيران-وتركيا-1075497181.html
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العالم العربي, التواجد العسكري, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, التواجد العسكري, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

سوسان: انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة

12:21 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Mohammad Damourمعاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020
معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين في دمشق، سوريا 12 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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اعتبر معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن إعلان تركيا رسميا سحب قواتها من سوريا هو المدخل لإعادة التواصل مع أنقرة.
القاهرة- سبوتنيك. وقال سوسان، خلال اجتماع معاوني وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، وفقا لما أوردته الوكالة العربية للأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، "إعلان تركيا رسمياً أنها ستسحب قواتها من الأراضي السورية كافة هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين".
وأكد سوسان أن "تركيا لم تبد أي مؤشرات إيجابية بخصوص انسحاب قواتها أو بخصوص محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غرب البلاد".
وأضاف بقوله خلال الاجتماع: "ليس من حق أي دولة التدخل العسكري في أراضي دولة أخرى... وفي حالة وجود خطر إرهابي يفترض التنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك".
وعقد، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
بدء محادثات الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا
08:06 GMT
وشارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وسيركز الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بحسب ما نشرت الوكالة.
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