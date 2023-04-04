https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-القوات-الروسية-تواصل-تحرير-دونباس-بشكل-ممنهج-1075502476.html
شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج
شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وأن القتال يتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T10:04+0000
2023-04-04T10:04+0000
2023-04-04T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال شويغو في مؤتمرعبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة، تواصل القوات المسلحة الروسية تحرير أراضي دونباس، وإن العملية القتالية تتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهات ليمان وكوبيانسك".دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون.وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-قرب-خيرسون--1075501873.html
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روسيا
شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وأن القتال يتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا وليمانسك وكوبيانسك.
قال شويغو في مؤتمرعبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة، تواصل القوات المسلحة الروسية تحرير أراضي دونباس، وإن العملية القتالية تتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهات ليمان وكوبيانسك".
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون.
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.