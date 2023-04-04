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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-القوات-الروسية-تواصل-تحرير-دونباس-بشكل-ممنهج-1075502476.html
شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج
شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وأن القتال يتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T10:04+0000
2023-04-04T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال شويغو في مؤتمرعبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة، تواصل القوات المسلحة الروسية تحرير أراضي دونباس، وإن العملية القتالية تتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهات ليمان وكوبيانسك".دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون.وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-هاوتزر-أوكرانية-قرب-خيرسون--1075501873.html
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شويغو: القوات الروسية تواصل تحرير دونباس بشكل ممنهج

10:04 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير أراضي دونباس، وأن القتال يتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا وليمانسك وكوبيانسك.
قال شويغو في مؤتمرعبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة، تواصل القوات المسلحة الروسية تحرير أراضي دونباس، وإن العملية القتالية تتطور بشكل منهجي في مناطق أرتيوموفسك وأفدييفكا واتجاهات ليمان وكوبيانسك".
دمرت المدفعية الروسية، اليوم الثلاثاء، مدافع "هاوتزر" أوكرانية من طراز "غفوزديكا" و"د-30" بالقرب من مقاطعة خيرسون.

قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مدافع "هاوتزر" أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدافع "هاوتزر" أوكرانية قرب خيرسون
09:27 GMT
وأضاف المصدر أنه، في الليل، تم تدمير مدفع "هاوتزر" بالذخيرة مع طاقمه بالقرب من قرية ألكسندروفكا، مما أدى إلى مقتل 5 جنود تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما أفاد المصدر بأن القوات الروسية دمرت مدفع "هاوتزر" من طراز "د-30" مع ذخيرته بنيران المدفعية في منطقة بورغونكا، مما أسفر عن وقوع 6 قتلى من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة اثنين.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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