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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-بيلاروسيا-تستلم-منظومة-إسكندر-إم-الروسية-القادرة-على-استخدام-صواريخ-نووية-1075504874.html
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية، منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:15+0000
2023-04-04T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "تم تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومة صواريخ عملياتية وتكتيكية "إسكندر إم"، قادرة على استخدام صواريخ برؤوس تقليدية ونووية".وأضاف الوزير: "بدأ، منذ 3 نيسان/ أبريل، في أحد الساحات المخصصة للتدريبات الروسية، تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة لحماية دولة الاتحاد".
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
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شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية

11:15 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Stringer /  / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم" في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية
إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Stringer /
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية، منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "تم تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومة صواريخ عملياتية وتكتيكية "إسكندر إم"، قادرة على استخدام صواريخ برؤوس تقليدية ونووية".
تحليق طائرات في مينسك خلال التدريبات الإستراتيجية المشتركة لبيلاروسيا وروسيا زاباد 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو البيلاروسي أصبح قادرا على توجيه ضربات بالأسلحة النووية
10:09 GMT
وأضاف الوزير: "بدأ، منذ 3 نيسان/ أبريل، في أحد الساحات المخصصة للتدريبات الروسية، تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة لحماية دولة الاتحاد".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMT
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