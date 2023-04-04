https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-بيلاروسيا-تستلم-منظومة-إسكندر-إم-الروسية-القادرة-على-استخدام-صواريخ-نووية-1075504874.html
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية، منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:15+0000
2023-04-04T11:15+0000
2023-04-04T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "تم تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومة صواريخ عملياتية وتكتيكية "إسكندر إم"، قادرة على استخدام صواريخ برؤوس تقليدية ونووية".وأضاف الوزير: "بدأ، منذ 3 نيسان/ أبريل، في أحد الساحات المخصصة للتدريبات الروسية، تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة لحماية دولة الاتحاد".
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
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روسيا
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تسليم القوات المسلحة البيلاروسية، منظومات "إسكندر- إم" العملياتية والتكتيكية، القادرة على استخدام صواريخ نووية، وبدء تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدامها.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادات القوات المسلحة الروسية: "تم تسليم القوات المسلحة البيلاروسية منظومة صواريخ عملياتية وتكتيكية "إسكندر إم"، قادرة على استخدام صواريخ برؤوس تقليدية ونووية".
وأضاف الوزير: "بدأ، منذ 3 نيسان/ أبريل، في أحد الساحات المخصصة للتدريبات الروسية، تدريب الأطقم البيلاروسية على كيفية استخدام هذه المنظومة لحماية دولة الاتحاد".