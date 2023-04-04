https://sputnikarabic.ae/20230404/صحيفة-فرنسية-التوجه-العالمي-للإطاحة-بالدولار-عملية-لا-رجعة-فيها-1075520046.html
صحيفة فرنسية: التوجه العالمي للإطاحة بالدولار "عملية لا رجعة فيها"
صحيفة فرنسية: التوجه العالمي للإطاحة بالدولار "عملية لا رجعة فيها"
ذكر مقال في صحيفة فرنسية أن معظم دول العالم حاليا تتجه للتخلي عن العملة الأمريكية الدولار، لافتا إلى أن واشنطن هي دفعت بنفسها إلى هذا الوضع. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T16:27+0000
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وكتب المحلل الفرنسي رينو غيرارد في مقال لصحيفة "لوفيغارو" أن "الأمريكيين استخدموا عملتهم أداة للضغط السياسي على دول أخرى، الأمر الذي الذي دفع إلى حركة عالمية للإطاحة بالدولار".ولاحظ غيرارد أن دولا كثيرة ترغب في التخلص من الدولار من أجل حماية أنفسهم في المستقبل من أهواء البيت الأبيض.وأشار إلى خطط دول البريكس لإنشاء عملتها الخاصة بها للتجارة، بالإضافة إلى نظام التسوية الإلكترونية بين البنوك في الصين، والذي ينافس نظام "سويفت" الذي يسيطر عليه الغرب.وتابع: "بالطبع، من السابق لأوانه قول (وداعا دولار ... مرحبا يوان) حتى الآن. ولكن هناك المزيد والمزيد من الدول الذين يريدون القيام بذلك كل شهر".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد صرح في مرات عديدة بأن العقوبات المناهضة ضد روسيا وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20220912/بوتين-عملية-التخلص-من-الدولار-أمر-حتمي-1067634099.html
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أخبار فرنسا , الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صحيفة فرنسية: التوجه العالمي للإطاحة بالدولار "عملية لا رجعة فيها"
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ذكر مقال في صحيفة فرنسية أن معظم دول العالم حاليا تتجه للتخلي عن العملة الأمريكية الدولار، لافتا إلى أن واشنطن هي دفعت بنفسها إلى هذا الوضع.
وكتب المحلل الفرنسي رينو غيرارد في مقال لصحيفة "لوفيغارو"
أن "الأمريكيين استخدموا عملتهم أداة للضغط السياسي على دول أخرى، الأمر الذي الذي دفع إلى حركة عالمية للإطاحة بالدولار".
ووصف المحلل الفرنسي عملية نزع الدولار والتخلي عنه، بأنها "لا رجوع فيها".
ولاحظ غيرارد أن دولا كثيرة ترغب في التخلص من الدولار
من أجل حماية أنفسهم في المستقبل من أهواء البيت الأبيض.
12 سبتمبر 2022, 12:17 GMT
وأشار إلى خطط دول البريكس لإنشاء عملتها الخاصة بها للتجارة، بالإضافة إلى نظام التسوية الإلكترونية بين البنوك في الصين، والذي ينافس نظام "سويفت" الذي يسيطر عليه الغرب.
وتابع: "بالطبع، من السابق لأوانه قول (وداعا دولار ... مرحبا يوان
) حتى الآن. ولكن هناك المزيد والمزيد من الدول الذين يريدون القيام بذلك كل شهر".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، كان قد صرح في مرات عديدة بأن العقوبات المناهضة ضد روسيا وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.