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https://sputnikarabic.ae/20230404/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الهجوم-المميت-للجيش-الأوكراني-1075502146.html
ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني
ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني
كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:40+0000
2023-04-04T09:40+0000
العالم
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وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.وأشار العقيد المتقاعد للموقع إلى أن ميدان "بخموت" وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.وفقًا للخبير العسكري، يتعين على كييف الاحتفاظ بتجمع كبير في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، لأن ممر النقل من بولندا أمر بالغ الأهمية للقوات المسلحة لأوكرانيا، فبمجرد قطعها، ستنتهي الحرب في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
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العالم

ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني

09:40 GMT 04.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف.
وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة
29 مارس, 12:36 GMT
وأشار العقيد المتقاعد للموقع إلى أن ميدان "بخموت" وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.
وفقًا للخبير العسكري، يتعين على كييف الاحتفاظ بتجمع كبير في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، لأن ممر النقل من بولندا أمر بالغ الأهمية للقوات المسلحة لأوكرانيا، فبمجرد قطعها، ستنتهي الحرب في أوكرانيا.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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