https://sputnikarabic.ae/20230404/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الهجوم-المميت-للجيش-الأوكراني-1075502146.html
ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني
ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني
كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:40+0000
2023-04-04T09:40+0000
2023-04-04T09:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b5dd25fe92b4cf95a91cacdc4e4f50fe.jpg
وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.وأشار العقيد المتقاعد للموقع إلى أن ميدان "بخموت" وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.وفقًا للخبير العسكري، يتعين على كييف الاحتفاظ بتجمع كبير في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، لأن ممر النقل من بولندا أمر بالغ الأهمية للقوات المسلحة لأوكرانيا، فبمجرد قطعها، ستنتهي الحرب في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_c7f6ed5109eaf11a34bc63b7f56b38f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي يكشف عن الهجوم المميت للجيش الأوكراني
تابعنا عبر
كشف عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأوكراني الذي يتم الإعداد له خلال فصل الربيع سيكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنظام كييف.
وقال العقيد المتقاعد دانيال ديفيس لموقع أمريكي، إنه بغض النظر عن نتائج الهجوم الربيعي، فذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدى القوات الأوكرانية، ما سيسبب بنقص كبير في الأفراد ولن تتمكن الولايات المتحدة أو الناتو من تعويض هذه الخسائر لأوكرانيا.
وأشار العقيد المتقاعد للموقع
إلى أن ميدان "بخموت" وغيره من المعارك المرهقة في دونباس جعل من الجيش الأوكراني يعاني بالفعل من نقص حاد في الأفراد ومشاكل في تعبئة جنود جدد.
وفقًا للخبير العسكري، يتعين على كييف الاحتفاظ بتجمع كبير في الشمال الغربي بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا، لأن ممر النقل من بولندا أمر بالغ الأهمية للقوات المسلحة لأوكرانيا، فبمجرد قطعها، ستنتهي الحرب في أوكرانيا.