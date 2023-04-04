https://sputnikarabic.ae/20230404/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعية-كراب-بولندية-الصنع-في-أوكرانيا-1075494119.html
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة انتحارية مسيرة روسية "لانسيت" دمرت مدفعية... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T04:56+0000
2023-04-04T04:56+0000
2023-04-04T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة
طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "باستخدام ذخيرة من "لانسيت" (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع".في السياق، أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش" مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مسيرة, طائرة مسيرة, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
مسيرة, طائرة مسيرة, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة انتحارية مسيرة روسية "لانسيت" دمرت مدفعية ذاتية الدفع (كراب) بولندية الصنع على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "باستخدام ذخيرة من "لانسيت" (طائرة مسيرة)
في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع".
في السياق، أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش"
مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.