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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعية-كراب-بولندية-الصنع-في-أوكرانيا-1075494119.html
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا
طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة انتحارية مسيرة روسية "لانسيت" دمرت مدفعية... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T04:56+0000
2023-04-04T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة
طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "باستخدام ذخيرة من "لانسيت" (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع".في السياق، أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش" مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
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مسيرة, طائرة مسيرة, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
مسيرة, طائرة مسيرة, وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعية "كراب" بولندية الصنع في أوكرانيا

04:56 GMT 04.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة انتحارية مسيرة روسية "لانسيت" دمرت مدفعية ذاتية الدفع (كراب) بولندية الصنع على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف: "باستخدام ذخيرة من "لانسيت" (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع".
في السياق، أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك
03:35 GMT
بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش" مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMT
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