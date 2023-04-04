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عضو في الكونغرس الأمريكي: قدمت أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي
عضو في الكونغرس الأمريكي: قدمت أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي
كشف عضو الكونغرس الأمريكي آندي بيغز، اليوم الثلاثاء، أنه قدم أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:04+0000
2023-04-04T15:11+0000
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ووفق بيان نشره بيغز عبر حسابه في "تويتر"، أكد أن تلك القوانين من شأنها أن توفر تريليون دولار على مدار عقد من الزمان، لافتا إلى أن هذه المشاريع تم تقديمها في أعقاب دعوات الجمهوريين لمعالجة الإنفاق الحكومي كجزء من الميزانية وسقف الديون.وقال: "لقد أدخلت أكثر من 500 مشروع قانون يقلل الإنفاق التقديري غير الدفاعي إلى مستويات ما قبل كورونا، ويوفر للدولة ما يقرب من 100 مليار دولار في السنة المالية 2024 و1 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن".إلى جانب الدعوات السابقة من قبل الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب لإلغاء الإنفاق مثل أموال الإغاثة غير المنفقة من "كوفيد-19" وصناديق التوسع في مصلحة الضرائب، يمكن للكونغرس منع رفع سقف الديون إلى أجل غير مسمى، على حد قول بيغز.تأتي حزمة القوانين وسط مواجهة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الديون والموافقة على ميزانية حكومية. يدعي بايدن أن رفع سقف الديون يجب ألا يكون مرتبطًا بمفاوضات الإنفاق، بينما دعا مكارثي إلى محادثات بين الاثنين حول السياسة الاقتصادية الوطنية.وفيما يأتي كل من النواب تشيب روي ومات روزندال ومات جايتز، من بين رعاة مشاريع القوانين، فقد أصدر بيغز نصوصًا لمشاريع القوانين التي من شأنها أن توفر قيودًا على توافر الأموال لعدد من مجالات الإنفاق التقديرية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والعمل والعمليات الحكومية والأجنبية.طالع أيضا: الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الكونغرس الأمريكي

عضو في الكونغرس الأمريكي: قدمت أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي

15:04 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 04.04.2023)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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كشف عضو الكونغرس الأمريكي آندي بيغز، اليوم الثلاثاء، أنه قدم أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي.
ووفق بيان نشره بيغز عبر حسابه في "تويتر"، أكد أن تلك القوانين من شأنها أن توفر تريليون دولار على مدار عقد من الزمان، لافتا إلى أن هذه المشاريع تم تقديمها في أعقاب دعوات الجمهوريين لمعالجة الإنفاق الحكومي كجزء من الميزانية وسقف الديون.
وقال: "لقد أدخلت أكثر من 500 مشروع قانون يقلل الإنفاق التقديري غير الدفاعي إلى مستويات ما قبل كورونا، ويوفر للدولة ما يقرب من 100 مليار دولار في السنة المالية 2024 و1 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن".
إلى جانب الدعوات السابقة من قبل الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب لإلغاء الإنفاق مثل أموال الإغاثة غير المنفقة من "كوفيد-19" وصناديق التوسع في مصلحة الضرائب، يمكن للكونغرس منع رفع سقف الديون إلى أجل غير مسمى، على حد قول بيغز.
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تأتي حزمة القوانين وسط مواجهة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الديون والموافقة على ميزانية حكومية. يدعي بايدن أن رفع سقف الديون يجب ألا يكون مرتبطًا بمفاوضات الإنفاق، بينما دعا مكارثي إلى محادثات بين الاثنين حول السياسة الاقتصادية الوطنية.

وقال بيغز في البيان: "أشجع جميع زملائي في الكونغرس على الانضمام إلى هذه الجهود وأحيي أولئك الذين انضموا إلي بالفعل.. يمكن لإدارة بايدن إما أن تكون جزءًا من الحل أو تستمر في الإسهام في الانهيار الاقتصادي للبلاد".

وفيما يأتي كل من النواب تشيب روي ومات روزندال ومات جايتز، من بين رعاة مشاريع القوانين، فقد أصدر بيغز نصوصًا لمشاريع القوانين التي من شأنها أن توفر قيودًا على توافر الأموال لعدد من مجالات الإنفاق التقديرية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والعمل والعمليات الحكومية والأجنبية.
طالع أيضا: الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار
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