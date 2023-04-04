https://sputnikarabic.ae/20230404/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-قدمت-أكثر-من-500-مشروع-قانون-لخفض-الإنفاق-غير-الدفاعي-1075517101.html

عضو في الكونغرس الأمريكي: قدمت أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي

عضو في الكونغرس الأمريكي: قدمت أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي

كشف عضو الكونغرس الأمريكي آندي بيغز، اليوم الثلاثاء، أنه قدم أكثر من 500 مشروع قانون لخفض الإنفاق غير الدفاعي. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:04+0000

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ووفق بيان نشره بيغز عبر حسابه في "تويتر"، أكد أن تلك القوانين من شأنها أن توفر تريليون دولار على مدار عقد من الزمان، لافتا إلى أن هذه المشاريع تم تقديمها في أعقاب دعوات الجمهوريين لمعالجة الإنفاق الحكومي كجزء من الميزانية وسقف الديون.وقال: "لقد أدخلت أكثر من 500 مشروع قانون يقلل الإنفاق التقديري غير الدفاعي إلى مستويات ما قبل كورونا، ويوفر للدولة ما يقرب من 100 مليار دولار في السنة المالية 2024 و1 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن".إلى جانب الدعوات السابقة من قبل الجمهوريين الآخرين في مجلس النواب لإلغاء الإنفاق مثل أموال الإغاثة غير المنفقة من "كوفيد-19" وصناديق التوسع في مصلحة الضرائب، يمكن للكونغرس منع رفع سقف الديون إلى أجل غير مسمى، على حد قول بيغز.تأتي حزمة القوانين وسط مواجهة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الديون والموافقة على ميزانية حكومية. يدعي بايدن أن رفع سقف الديون يجب ألا يكون مرتبطًا بمفاوضات الإنفاق، بينما دعا مكارثي إلى محادثات بين الاثنين حول السياسة الاقتصادية الوطنية.وفيما يأتي كل من النواب تشيب روي ومات روزندال ومات جايتز، من بين رعاة مشاريع القوانين، فقد أصدر بيغز نصوصًا لمشاريع القوانين التي من شأنها أن توفر قيودًا على توافر الأموال لعدد من مجالات الإنفاق التقديرية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والعمل والعمليات الحكومية والأجنبية.طالع أيضا: الولايات المتحدة تقرر زيادة إنفاقها العسكري بـ45 مليار دولار

https://sputnikarabic.ae/20211001/نمو-الانفاق-الاستهلاكي-في-الولايات-المتحدة-رغم-بلوغ-التضخم-مستوى-تاريخي-1050314489.html

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