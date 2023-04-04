https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-روس-وإيطاليون-يبتكرون-خلايا-تزيد-من-كفاءة-الألواح-الشمسية-1075506845.html

علماء روس وإيطاليون يبتكرون خلايا تزيد من كفاءة الألواح الشمسية

علماء روس وإيطاليون يبتكرون خلايا تزيد من كفاءة الألواح الشمسية

أفادت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن علماء الفيزياء من جامعة إيتمو وجامعة ألفيروف في سان بطرسبورغ مع زملائهم الإيطاليين، طوروا بما... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T11:43+0000

2023-04-04T11:43+0000

2023-04-04T11:43+0000

مجتمع

علوم

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وفقا للخبراء، يمكن للألواح الشمسية المصنوعة من "ألواح البيروفسكايت" في المستقبل أن تحل محل الألواح الشمسية المعتادة المصنوعة من السيليكون ومن السهل تصنيعها، مع القدرة على توليد الكمية نفسها من الكهرباء من المنطقة نفسها.وأجرى المتخصصون الروس وزملاؤهم الأجانب تجارب على فئة جديدة وواعدة نسبيًا من مركبات " A3B5" من مواد أشباه الموصلات.بالنسبة لخلايا البيروفسكايت الشمسية، تم استخدام هذه المواد لأول مرة. وبفضلها، تمكن العلماء من زيادة كفاءة تحويل الضوء إلى كهرباء من17 إلى 18.8 في المئة.وفقأ للخبراء، فإن النتيجة المحققة ليست للحد من كفاءة الألواح الشمسية المعتادة، إنهم يخططون لمواصلة تجربة أشباه الموصلات A3B5 الأخرى للعثور على أفضل كفاءة.يمكن استخدام هذه الأجهزة في المستقبل لتوليد الكهرباء في الفضاء، وكذالك لتطوير أدوات مستقلة ومنخفضة الطاقة،"على سبيل المثال، أجهزة استشعار أو أجهزة استشعار لاسلكية".

https://sputnikarabic.ae/20230402/عالم-يكشف-عن-طريقة-يمكن-أن-تساعد-في-العثور-على-حياة-خارج-كوكب-الأرض-1075428804.html

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