https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-يسجلون-صوت-صراخ-النباتات-في-مؤشر-على-أنها-لا-تعاني-بصمت-فيديو-1075517971.html

علماء يسجلون صوت "صراخ" النباتات في مؤشر على أنها "لا تعاني بصمت"... فيديو

علماء يسجلون صوت "صراخ" النباتات في مؤشر على أنها "لا تعاني بصمت"... فيديو

استطاع العلماء لأول مرة تسجيل أصوات النباتات عند تعرضها للإجهاد أو القطع أو غيرها، في مؤشر على أن النباتات لا تعاني بصمت، بل "تصرخ أيضا". 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T15:26+0000

2023-04-04T15:26+0000

2023-04-04T15:27+0000

مجتمع

علوم

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لماذا لا نسمع صوت النباتات؟السبب في ذلك هو أن الموجات فوق الصوتية التي تصدرها هذه الكائنات يبلغ ترددها الموجي نحو 20 إلى 100 كيلوهرتز، مما يعني أنها ذات تردد عال، فالإنسان يمكنه سماع الأصوات التي ترددها بين 20 و20 ألف هيرتز. مع ذلك فبعض الحيوانات مثل الخفافيش والفئران ربما تستطيع سماع صوت النباتات.في 30 مارس/آذار الماضي، أظهرت الدراسات أن النباتات لا تعاني بصمت، بل تصدر أصواتا عندما تتعرض للإجهاد وتستطيع غيرها من النباتات سماعها والتفاعل معها.وحلل الفريق تلك الموجات بواسطة نموذج للتعلم الآلي تم تصميمه لفهم وتحليل نوع الإجهاد الواقع على النباتات، وتحديد الموجة الصادرة عنه بدقة مقدارها 70%. وبعد ذلك، اختبروا كيف تفاعلت النباتات الأخرى المجاورة مع تلك الموجات عند وضعها بالقرب من مكبرات صوت تبث موجات فوق صوتية للنباتات المتضررة.هل النباتات تئن حقاً؟قاس الفريق البحثي التغيرات الفسيولوجية التي طرأت على النباتات جراء التعرض لتلك الموجات المسجلة.إذن، هل ضوضاء النبات سمة مهمة للنظم البيئية، تؤثرعلى سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء؟وشكك عالم الأحياء في أن الحيوانات تستمع إلى أنين النباتات المجهدة، بحسب المقال المنشور في مجلة "Nature" العلمية. وقال: "من غير المحتمل أن تكون هذه الحيوانات قادرة حقًا على سماع الصوت من مثل هذه المسافات"، ويعتقد أن الأصوات ستكون خافتة للغاية، ويجب أن تلقي الأبحاث القادمة مزيدًا من الضوء على هذه المسألة. لكن بايك يقول إنه على استعداد تام لقبول أن النباتات "تصرخ" عند الضغط عليها.

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