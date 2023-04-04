https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-يسجلون-صوت-صراخ-النباتات-في-مؤشر-على-أنها-لا-تعاني-بصمت-فيديو-1075517971.html
علماء يسجلون صوت "صراخ" النباتات في مؤشر على أنها "لا تعاني بصمت"... فيديو
علماء يسجلون صوت "صراخ" النباتات في مؤشر على أنها "لا تعاني بصمت"... فيديو
استطاع العلماء لأول مرة تسجيل أصوات النباتات عند تعرضها للإجهاد أو القطع أو غيرها، في مؤشر على أن النباتات لا تعاني بصمت، بل "تصرخ أيضا". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T15:26+0000
2023-04-04T15:26+0000
2023-04-04T15:27+0000
مجتمع
علوم
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لماذا لا نسمع صوت النباتات؟السبب في ذلك هو أن الموجات فوق الصوتية التي تصدرها هذه الكائنات يبلغ ترددها الموجي نحو 20 إلى 100 كيلوهرتز، مما يعني أنها ذات تردد عال، فالإنسان يمكنه سماع الأصوات التي ترددها بين 20 و20 ألف هيرتز. مع ذلك فبعض الحيوانات مثل الخفافيش والفئران ربما تستطيع سماع صوت النباتات.في 30 مارس/آذار الماضي، أظهرت الدراسات أن النباتات لا تعاني بصمت، بل تصدر أصواتا عندما تتعرض للإجهاد وتستطيع غيرها من النباتات سماعها والتفاعل معها.وحلل الفريق تلك الموجات بواسطة نموذج للتعلم الآلي تم تصميمه لفهم وتحليل نوع الإجهاد الواقع على النباتات، وتحديد الموجة الصادرة عنه بدقة مقدارها 70%. وبعد ذلك، اختبروا كيف تفاعلت النباتات الأخرى المجاورة مع تلك الموجات عند وضعها بالقرب من مكبرات صوت تبث موجات فوق صوتية للنباتات المتضررة.هل النباتات تئن حقاً؟قاس الفريق البحثي التغيرات الفسيولوجية التي طرأت على النباتات جراء التعرض لتلك الموجات المسجلة.إذن، هل ضوضاء النبات سمة مهمة للنظم البيئية، تؤثرعلى سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء؟وشكك عالم الأحياء في أن الحيوانات تستمع إلى أنين النباتات المجهدة، بحسب المقال المنشور في مجلة "Nature" العلمية. وقال: "من غير المحتمل أن تكون هذه الحيوانات قادرة حقًا على سماع الصوت من مثل هذه المسافات"، ويعتقد أن الأصوات ستكون خافتة للغاية، ويجب أن تلقي الأبحاث القادمة مزيدًا من الضوء على هذه المسألة. لكن بايك يقول إنه على استعداد تام لقبول أن النباتات "تصرخ" عند الضغط عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-روس-وإيطاليون-يبتكرون-خلايا-تزيد-من-كفاءة-الألواح-الشمسية-1075506845.html
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علوم
علماء يسجلون صوت "صراخ" النباتات في مؤشر على أنها "لا تعاني بصمت"... فيديو
15:26 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 15:27 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
استطاع العلماء لأول مرة تسجيل أصوات النباتات عند تعرضها للإجهاد أو القطع أو غيرها، في مؤشر على أن النباتات لا تعاني بصمت، بل "تصرخ أيضا".
لماذا لا نسمع صوت النباتات؟
السبب في ذلك هو أن الموجات فوق الصوتية التي تصدرها هذه الكائنات يبلغ ترددها الموجي نحو 20 إلى 100 كيلوهرتز، مما يعني أنها ذات تردد عال، فالإنسان يمكنه سماع الأصوات التي ترددها بين 20 و20 ألف هيرتز. مع ذلك فبعض الحيوانات مثل الخفافيش والفئران ربما تستطيع سماع صوت النباتات.
في 30 مارس/آذار الماضي، أظهرت الدراسات أن النباتات لا تعاني بصمت، بل تصدر أصواتا عندما تتعرض للإجهاد وتستطيع غيرها من النباتات سماعها والتفاعل معها.
درس الباحثون بعض النباتات مثل الطماطم والتبغ التي تعرضت لأنواع مختلفة من الإجهاد، مثل الجفاف والحرارة و البرودة. ولرصد انفعالاتها، استخدموا مكبرات خاصة للصوت تسمح لهم من تسجيل الموجات التي تصدرها تلك النباتات، واكتشفوا أنها تصدر موجات فوق صوتية لا يمكن للبشر سماعها، ولكن يمكن للنباتات الأخرى سماعها والاستجابة لها بسهولة.
وحلل الفريق تلك الموجات بواسطة نموذج للتعلم الآلي تم تصميمه لفهم وتحليل نوع الإجهاد الواقع على النباتات، وتحديد الموجة الصادرة عنه بدقة مقدارها 70%.
وبعد ذلك، اختبروا كيف تفاعلت النباتات الأخرى المجاورة مع تلك الموجات عند وضعها بالقرب من مكبرات صوت تبث موجات فوق صوتية للنباتات المتضررة.
هل النباتات تئن حقاً؟
قاس الفريق البحثي التغيرات الفسيولوجية التي طرأت على النباتات جراء التعرض لتلك الموجات المسجلة.
ولاحظ الباحثون أن النباتات التي سمعت الموجات فوق الصوتية للنباتات المتضررة أظهرت تغيرات مشابهة لها. على سبيل المثال، أنتجت النباتات التي تلقت موجات من نباتات تضررت من هجوم الحشرات المزيد من المواد الكيميائية الدفاعية لتساعدها في مقاومة الهجوم، أما تلك التي تلقت موجات من نباتات تعرضت للجفاف مثلا فقد أغلقت مسامها لمنع فقدان الماء مما يعني أن النباتات يمكنها سماع وفهم أصوات جيرانها النظيرة وإعداد نفسها لنفس الضغط الواقع عليها.
إذن، هل ضوضاء النبات سمة مهمة للنظم البيئية، تؤثرعلى سلوك النباتات والحيوانات على حد سواء؟
لم يتضح الدليل بعد، وفقًا لغراهام بايك، عالم الأحياء المتقاعد في جامعة ماكواري في سيدني، أستراليا، والمتخصص في العلوم البيئية.
وشكك عالم الأحياء في أن الحيوانات تستمع إلى أنين النباتات المجهدة، بحسب المقال المنشور في مجلة "Nature" العلمية
. وقال: "من غير المحتمل أن تكون هذه الحيوانات قادرة حقًا على سماع الصوت من مثل هذه المسافات"، ويعتقد أن الأصوات ستكون خافتة للغاية، ويجب أن تلقي الأبحاث القادمة مزيدًا من الضوء على هذه المسألة. لكن بايك يقول إنه على استعداد تام لقبول أن النباتات "تصرخ" عند الضغط عليها.