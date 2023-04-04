https://sputnikarabic.ae/20230404/قائد-روسي-يكشف-تفاصيل-تدمير-أول-قذيفة-أمريكية-ذكية-بطريقة-بسيطة-1075504188.html
قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"
قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"
كشفت مصادر عسكرية روسية عن الطريقة التي تم من خلالها إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية من طراز"GLSDB"، حيث أشارت إلى أن القذيفة الأمريكية أسقطت بطريقة بسيطة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:03+0000
2023-04-04T11:03+0000
2023-04-04T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت صحف روسية متخصصة بالشأن العسكري مقالات، أكدت فيها أن القذيفة الأمريكية أسقطت باستخدام منظومة "بوك" الروسية، مشيرة إلى أن إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية بدأ أسهل بكثير من المتوقع، وهي مجرد "فريسة سهلة" للمضادات الجوية الروسية، بحسب صحيفة "روسكيه أروجيه" المتخصصة بالسلاح والعتاد السكري.ونقلت صحيفة "زفيزدا" الروسية، عن قائد منظومة الدفاع الجوي "بوك" التي أسقطت القذيفة الأمريكية الذكية، قوله: "في البداية كان الهدف على ارتفاع 15 كيلومتراً يتحرك بسرعة 550 كيلو مترا في الساعة".وتعتبر قذائف "GLSDB" من القذائف المركبة، لذلك يصعب تصنيفها، حيث تمت إضافة قنبلة جوية ذات قطر صغير إلى القذيفة وزودت بمحرك صاروخي، ويتم إطلاقها من قاذفات "ميلرز" الأرضية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "روسكيه أروجيه" الروسية، تقوم أنظمة مضادات "بوك" الروسية بتنفيذ مهام في المنطقة العسكرية الشرقية بالقرب من أوغليدار.اقرأ أيضا: مواصفات وميزات "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسيوتقوم أنظمة بوك بتغيير أماكنها على الفور بعد تنفيذ مهامها لمنع عملية استهدافها من قبل العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"
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كشفت مصادر عسكرية روسية عن الطريقة التي تم من خلالها إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية من طراز"GLSDB"، حيث أشارت إلى أن القذيفة الأمريكية أسقطت بطريقة بسيطة.
ونشرت صحف روسية متخصصة بالشأن العسكري مقالات، أكدت فيها أن القذيفة الأمريكية أسقطت باستخدام منظومة
"بوك" الروسية، مشيرة إلى أن إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية بدأ أسهل بكثير من المتوقع، وهي مجرد "فريسة سهلة" للمضادات الجوية الروسية، بحسب صحيفة "روسكيه أروجيه" المتخصصة بالسلاح والعتاد السكري.
ونقلت صحيفة "زفيزدا" الروسية، عن قائد منظومة الدفاع الجوي "بوك" التي أسقطت القذيفة الأمريكية الذكية، قوله: "في البداية كان الهدف على ارتفاع 15 كيلومتراً يتحرك بسرعة 550 كيلو مترا في الساعة".
وأضاف القائد الروسي: "انفصل المحرك النفاث عن القنبلة وانخفضت سرعته بشكل ملحوظ إلى 250 كيلومترا في الساعة وأصبح ارتفاعه 10 كيلومترات. وتهتز من جانب إلى آخر. ثم تلقيت أمرًا بتدمير الهدف وتم تدميره بنجاح".
وتعتبر قذائف "GLSDB" من القذائف المركبة، لذلك يصعب تصنيفها، حيث تمت إضافة قنبلة جوية ذات قطر صغير إلى القذيفة وزودت بمحرك صاروخي، ويتم إطلاقها من قاذفات "ميلرز" الأرضية.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "روسكيه أروجيه" الروسية
، تقوم أنظمة مضادات "بوك" الروسية بتنفيذ مهام في المنطقة العسكرية الشرقية بالقرب من أوغليدار.
وتسقط منظومات "بوك" كل يوم من 3 إلى 4 أهداف مختلفة، على رأسها صواريخ "ميلرز" والطائرات دون طيار الأوكرانية.
وتقوم أنظمة بوك بتغيير أماكنها على الفور بعد تنفيذ مهامها لمنع عملية استهدافها من قبل العدو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.