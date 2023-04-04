عربي
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/قائد-روسي-يكشف-تفاصيل-تدمير-أول-قذيفة-أمريكية-ذكية-بطريقة-بسيطة-1075504188.html
قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"
قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"
كشفت مصادر عسكرية روسية عن الطريقة التي تم من خلالها إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية من طراز"GLSDB"، حيث أشارت إلى أن القذيفة الأمريكية أسقطت بطريقة بسيطة. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T11:03+0000
2023-04-04T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102662/65/1026626501_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_4f1b355ffbb7e57d13f17698ce01ffae.jpg
ونشرت صحف روسية متخصصة بالشأن العسكري مقالات، أكدت فيها أن القذيفة الأمريكية أسقطت باستخدام منظومة "بوك" الروسية، مشيرة إلى أن إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية بدأ أسهل بكثير من المتوقع، وهي مجرد "فريسة سهلة" للمضادات الجوية الروسية، بحسب صحيفة "روسكيه أروجيه" المتخصصة بالسلاح والعتاد السكري.ونقلت صحيفة "زفيزدا" الروسية، عن قائد منظومة الدفاع الجوي "بوك" التي أسقطت القذيفة الأمريكية الذكية، قوله: "في البداية كان الهدف على ارتفاع 15 كيلومتراً يتحرك بسرعة 550 كيلو مترا في الساعة".وتعتبر قذائف "GLSDB" من القذائف المركبة، لذلك يصعب تصنيفها، حيث تمت إضافة قنبلة جوية ذات قطر صغير إلى القذيفة وزودت بمحرك صاروخي، ويتم إطلاقها من قاذفات "ميلرز" الأرضية.وبحسب المقال المنشور في مجلة "روسكيه أروجيه" الروسية، تقوم أنظمة مضادات "بوك" الروسية بتنفيذ مهام في المنطقة العسكرية الشرقية بالقرب من أوغليدار.اقرأ أيضا: مواصفات وميزات "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسيوتقوم أنظمة بوك بتغيير أماكنها على الفور بعد تنفيذ مهامها لمنع عملية استهدافها من قبل العدو.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230404/سلاح-الجو-البيلاروسي-يحصل-على-إمكانية-توجيه-ضربات-بالأسلحة-النووية-1075503010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102662/65/1026626501_559:0:2479:1440_1920x0_80_0_0_90f13370b5e60aa49c9128e0e5082fa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قائد روسي يكشف تفاصيل تدمير أول قذيفة أمريكية ذكية "بطريقة بسيطة"

11:03 GMT 04.04.2023
© Sputnik /  / الانتقال إلى بنك الصورالتحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا
التحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر عسكرية روسية عن الطريقة التي تم من خلالها إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية من طراز"GLSDB"، حيث أشارت إلى أن القذيفة الأمريكية أسقطت بطريقة بسيطة.
ونشرت صحف روسية متخصصة بالشأن العسكري مقالات، أكدت فيها أن القذيفة الأمريكية أسقطت باستخدام منظومة "بوك" الروسية، مشيرة إلى أن إسقاط القذيفة الأمريكية الذكية بدأ أسهل بكثير من المتوقع، وهي مجرد "فريسة سهلة" للمضادات الجوية الروسية، بحسب صحيفة "روسكيه أروجيه" المتخصصة بالسلاح والعتاد السكري.
ونقلت صحيفة "زفيزدا" الروسية، عن قائد منظومة الدفاع الجوي "بوك" التي أسقطت القذيفة الأمريكية الذكية، قوله: "في البداية كان الهدف على ارتفاع 15 كيلومتراً يتحرك بسرعة 550 كيلو مترا في الساعة".
تحليق طائرات في مينسك خلال التدريبات الإستراتيجية المشتركة لبيلاروسيا وروسيا زاباد 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو البيلاروسي أصبح قادرا على توجيه ضربات بالأسلحة النووية
10:09 GMT

وأضاف القائد الروسي: "انفصل المحرك النفاث عن القنبلة وانخفضت سرعته بشكل ملحوظ إلى 250 كيلومترا في الساعة وأصبح ارتفاعه 10 كيلومترات. وتهتز من جانب إلى آخر. ثم تلقيت أمرًا بتدمير الهدف وتم تدميره بنجاح".

وتعتبر قذائف "GLSDB" من القذائف المركبة، لذلك يصعب تصنيفها، حيث تمت إضافة قنبلة جوية ذات قطر صغير إلى القذيفة وزودت بمحرك صاروخي، ويتم إطلاقها من قاذفات "ميلرز" الأرضية.
© Sputnik13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
© Sputnik
وبحسب المقال المنشور في مجلة "روسكيه أروجيه" الروسية، تقوم أنظمة مضادات "بوك" الروسية بتنفيذ مهام في المنطقة العسكرية الشرقية بالقرب من أوغليدار.
اقرأ أيضا: مواصفات وميزات "فخر القذائف الأمريكية الذكية" التي دمرها الجيش الروسي

وتسقط منظومات "بوك" كل يوم من 3 إلى 4 أهداف مختلفة، على رأسها صواريخ "ميلرز" والطائرات دون طيار الأوكرانية.

وتقوم أنظمة بوك بتغيير أماكنها على الفور بعد تنفيذ مهامها لمنع عملية استهدافها من قبل العدو.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала