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https://sputnikarabic.ae/20230404/لائحة-الاتهام-ترامب-متورط-في-مؤامرة-لتقويض-نزاهة-انتخابات-عام-2016--1075529804.html
لائحة الاتهام: ترامب متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016
لائحة الاتهام: ترامب متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016
كشف ممثلو الادعاء عن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تتضمن اتهامه بالتورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T20:42+0000
2023-04-04T20:42+0000
العالم
محاكمة دونالد ترامب
تزوير
توجيه اتهام
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تضمنت لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب أن "الرئيس السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016".وأضافت أن ممثلي الادعاء قالوا إن "ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".وأشارت "سي إن إن" إلى أن جلسة الاستماع المقبلة لترامب في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل في نيويورك.وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.
https://sputnikarabic.ae/20230404/ترامب-يغادر-محكمة-مانهاتن-في-نيويورك-فيديو-1075528083.html
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العالم, محاكمة دونالد ترامب, تزوير, توجيه اتهام
العالم, محاكمة دونالد ترامب, تزوير, توجيه اتهام

لائحة الاتهام: ترامب متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016

20:42 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / CURTIS MEANSالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / CURTIS MEANS
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كشف ممثلو الادعاء عن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي تتضمن اتهامه بالتورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تضمنت لائحة الاتهام ضد دونالد ترامب أن "الرئيس السابق متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016".
وأضافت أن ممثلي الادعاء قالوا إن "ترامب كان جزءًا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية - بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".
ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".
وأشارت "سي إن إن" إلى أن جلسة الاستماع المقبلة لترامب في 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل في نيويورك.
وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
ترامب يغادر محكمة مانهاتن في نيويورك… فيديو
20:20 GMT
وجاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.
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