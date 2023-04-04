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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/لافروف-الاتحاد-الأوروبي-خسر-روسيا-1075494333.html
لافروف: الاتحاد الأوروبي خسر روسيا
لافروف: الاتحاد الأوروبي خسر روسيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، أن روسيا تعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة غير ودية. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T05:13+0000
2023-04-04T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية، إن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا، ولكن يقع اللوم عليهم ذلك في النهاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماء الاتحاد نفسهم هم الذين يعلنون صراحة عن الحاجة إلى إلحاق الهزيمة بروسيا.وأضاف لافروف، قائلا: "لهذه الأسباب نعتبر الاتحاد الأوروبي رابطة غير ودية "، مشيرًا إلى أن ضخ الذخيرة والأسلحة لنظام كييف، فضلاً عن إرسال مدربين ومرتزقة إلى أوكرانيا هي نشاطات عدائية. وبحسب قوله، فقد توصلت موسكو إلى الاستنتاجات الضرورية، وبالتالي فهي تنوي التصرف "بحزم إذا لزم الأمر"، لكنها تعتمد على المصالح الوطنية ومبادئ المعاملة بالمثل.وأوضح وزير الخارجية الروسية أنه في حال تخلي الاتحاد الأوروبي عن المسار المعادي لروسيا، فإن موسكو ستنظر في المقترحات وفقًا لمفهوم السياسة الخارجية الروسية، لافتاً إلى أن رحلاته الخارجية الحالية تعكس "الأولويات الروسية على الساحة الدولية".وقال الوزير إن الولايات المتحدة و"أتباعها" يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العزلة الدولية لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230404/لافروف-روسيا-مستعدة-لخفض-المخاطر-النووية-لكن-رقصة-التانغو-تحتاج-لاثنين-1075493559.html
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لافروف: الاتحاد الأوروبي خسر روسيا

05:13 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الاثنين، أن روسيا تعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة غير ودية.
وقال لافروف خلال مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية، إن الاتحاد الأوروبي خسر روسيا، ولكن يقع اللوم عليهم ذلك في النهاية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماء الاتحاد نفسهم هم الذين يعلنون صراحة عن الحاجة إلى إلحاق الهزيمة بروسيا.
وأضاف لافروف، قائلا: "لهذه الأسباب نعتبر الاتحاد الأوروبي رابطة غير ودية "، مشيرًا إلى أن ضخ الذخيرة والأسلحة لنظام كييف، فضلاً عن إرسال مدربين ومرتزقة إلى أوكرانيا هي نشاطات عدائية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: روسيا مستعدة لخفض المخاطر النووية لكن "رقصة التانغو تحتاج لاثنين"
03:11 GMT
وبحسب قوله، فقد توصلت موسكو إلى الاستنتاجات الضرورية، وبالتالي فهي تنوي التصرف "بحزم إذا لزم الأمر"، لكنها تعتمد على المصالح الوطنية ومبادئ المعاملة بالمثل.
وأوضح وزير الخارجية الروسية أنه في حال تخلي الاتحاد الأوروبي عن المسار المعادي لروسيا، فإن موسكو ستنظر في المقترحات وفقًا لمفهوم السياسة الخارجية الروسية، لافتاً إلى أن رحلاته الخارجية الحالية تعكس "الأولويات الروسية على الساحة الدولية".
وقال الوزير إن الولايات المتحدة و"أتباعها" يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق العزلة الدولية لروسيا.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMT
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