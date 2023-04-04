https://sputnikarabic.ae/20230404/ما-فرص-نجاح-الدعوة-الألمانية-لعقد-اجتماع-للسلام-في-الشرق-الأوسط-1075512637.html

ما فرص نجاح الدعوة الألمانية لعقد اجتماع للسلام في الشرق الأوسط

ما فرص نجاح الدعوة الألمانية لعقد اجتماع للسلام في الشرق الأوسط

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الاثنين، لعقد اجتماع في برلين مع نظرائها في مصر والأردن وفرنسا، للسلام في الشرق الأوسط، وذلك للبناء على... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:10+0000

2023-04-04T14:10+0000

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ما فرص نجاح الدعوة الألمانية لعقد اجتماع للسلام في الشرق الأوسط ما فرص نجاح الدعوة الألمانية لعقد اجتماع للسلام في الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، جمعها بنظيرها الأردني، أيمن الصفدي، في ألمانيا.وأشارت بيربوك إلى أن "الصراع في الشرق الأوسط في الأشهر والأسابيع السابقة تأجج"، وتابعت أن "الاتفاقات في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ أعادت إحياء الأمل لسكان القدس بإمكانية تأدية العبادات في شهر رمضان".وتعليقا على هذا الموضوع، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، إن الفلسطينيين يرحبون بأي جهد دولي وعربي يوقف الأعمال الأحادية الجانب والقتل والتدمير الذي تقوم به إسرائيل، معربا عن اعتقاده بأن ما جرى في العقبة وشرم الشيخ يعتبر دليلا ملموسا على أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها الاستعداد للتخلي عن برنامجها الحكومي وهي ماضية فيه ونتنياهو تنصل من كل التفاهمات والاتفاقيات التي جرت في كل من العقبة وشرم الشيخ.وأوضح مجدلاني، أن ألمانيا تحاول إيجاد مبادرة لتصويب الوضع في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وأن الفلسطينيين لا يعولون كثيرا عليها.وأشار الجمل، إلى أن محاولة ألمانيا للبناء على اتفاقات العقبة وشرم الشيخ، التي أجهضتها إسرائيل، من شأنه إحياء الأمل بالنسبة لسكان القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضدهم مثل نزع ملكياتهم والتهجير القسري للمقدسيين.وأوضح، عوض، أن الحكومة الإسرائيلية ليست لديها رغبة في الحوار مع الفلسطينيين، بل هي تريد أن تدمر السلطة الفلسطينية أو على الأقل تحرجها وتفقرها وتجعلها تسقط بيد أبنائها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية ليست لديها مصداقية ولا تهتم بأي اتفاقيات دولية أو إقليمية، مستبعدا أن تضغط ألمانيا على إسرائيل لتنفيذ أي اتفاقات.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: دعاء ثابت

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