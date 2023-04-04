عربي
https://sputnikarabic.ae/20230404/مسؤول-إسرائيلي-الشرطة-في-البلاد-ستتفكك-إذا-وضع-الحرس-الوطني-الجديد-تحت-قيادة-بن-غفير-1075525918.html
مسؤول إسرائيلي: الشرطة في البلاد ستتفكك إذا وضع الحرس الوطني الجديد تحت قيادة بن غفير
مسؤول إسرائيلي: الشرطة في البلاد ستتفكك إذا وضع الحرس الوطني الجديد تحت قيادة بن غفير
قال يعقوب شبتاي، مفوض الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة حكومة بلاده على تشكيل حرس وطني ستفكك الشرطة في إسرائيل. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T19:25+0000
2023-04-04T19:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c809d10b7db53df436d4ce476e9de58a.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، عن شبتاي تحذيره من وضع الحرس الوطني الإسرائيلي الجديد تحت إمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدلا من وضعه تحت لواء الشرطة.وأوضح يعقوب شبتاي أن خطوة اتباع الحرس الوطني الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الحد الماضي، وكذلك على تمويله، سوف تؤدي تلك الخطوة إلى انهيار قوة الشرطة في البلاد إلى جانب الإضرار بأمن الإسرائيليين أنفسهم.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد الماضي، على إنشاء "الحرس الوطني" تحت إشراف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في البلاد، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميا خلال جلستها الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على إنشاء وتمويل "الحرس الوطني" تحت إشراف بن غفير.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهو الحرس الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تجميد خطة الإصلاح القضائي.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح ما إذا كان "الحرس الوطني" سيكون تابعا للمفوض العام للشرطة أو هيئة أخرى.وعبّر مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم الأحد، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.ونقلت القناة العبرية عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تأكيده أن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه تشكيل الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من قوات "حرس الحدود"، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي، وتضم مندوبين من وزارات أخرى وكذلك من الشرطة والجيش، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس الوطني".وتعتبر هذه القوة التي يريد ايتمار بن غفير إقامتها وتكون تحت إمرته وتتشكل من متطوعين ورجال أمن وجنود سابقين، تكون أشبه بمليشيات تعمل تحديدا في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (ضمن إسرائيل) أو المدن المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق كالتي وقعت في أيار/مايو 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الحكومة-الإسرائيلية-تصوت-على-تشكيل-وتمويل-الحرس-الوطني--1075441076.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/لماذ-تعارض-جهات-أمنية-وقضائية-إسرائيلية-تشكيل-الحرس-الوطني-في-البلاد؟-1075434432.html
https://sputnikarabic.ae/20230401/القائد-السابق-للشرطة-الإسرائيلية-يحذر-من-استغلال-بن-غفير-الحرس-الوطني-لتنفيذ-انقلاب-1075411122.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8317255b012e97571bef115c7287202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم

مسؤول إسرائيلي: الشرطة في البلاد ستتفكك إذا وضع الحرس الوطني الجديد تحت قيادة بن غفير

19:25 GMT 04.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
قال يعقوب شبتاي، مفوض الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة حكومة بلاده على تشكيل حرس وطني ستفكك الشرطة في إسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، عن شبتاي تحذيره من وضع الحرس الوطني الإسرائيلي الجديد تحت إمرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدلا من وضعه تحت لواء الشرطة.
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل وتمويل "الحرس الوطني"
2 أبريل, 14:56 GMT
وأوضح يعقوب شبتاي أن خطوة اتباع الحرس الوطني الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي الحد الماضي، وكذلك على تمويله، سوف تؤدي تلك الخطوة إلى انهيار قوة الشرطة في البلاد إلى جانب الإضرار بأمن الإسرائيليين أنفسهم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد الماضي، على إنشاء "الحرس الوطني" تحت إشراف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في البلاد، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميا خلال جلستها الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على إنشاء وتمويل "الحرس الوطني" تحت إشراف بن غفير.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهو الحرس الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تجميد خطة الإصلاح القضائي.
مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
لماذا تعارض جهات أمنية وقضائية إسرائيلية تشكيل "الحرس الوطني" في البلاد؟
2 أبريل, 12:20 GMT
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح ما إذا كان "الحرس الوطني" سيكون تابعا للمفوض العام للشرطة أو هيئة أخرى.
وعبّر مسؤولون إسرائيليون بارزون، اليوم الأحد، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لإقامة "حرس وطني" يخضع لوزارته ويكون موازيا للشرطة.
ونقلت القناة العبرية عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تأكيده أن "تشكيل الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضرارا جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي".
وذكر شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه تشكيل الحرس على منظومات الأمن الداخلي، سيكون ناجما عن عدم الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عنه".
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
القائد السابق للشرطة الإسرائيلية يحذر من استغلال بن غفير "الحرس الوطني" لتنفيذ "انقلاب"
1 أبريل, 15:06 GMT
وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من قوات "حرس الحدود"، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.
وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة الأمن القومي، وتضم مندوبين من وزارات أخرى وكذلك من الشرطة والجيش، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس الوطني".
وتعتبر هذه القوة التي يريد ايتمار بن غفير إقامتها وتكون تحت إمرته وتتشكل من متطوعين ورجال أمن وجنود سابقين، تكون أشبه بمليشيات تعمل تحديدا في البلدات العربية داخل الخط الأخضر (ضمن إسرائيل) أو المدن المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق كالتي وقعت في أيار/مايو 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала