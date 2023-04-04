https://sputnikarabic.ae/20230404/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-ستدفع-ثمنا-باهظا-نتيجة-دعمها-نظام-كييف-1075514211.html

مستشار سابق في "البنتاغون": أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف

مستشار سابق في "البنتاغون": أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف

كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمناً باهظا، وذلك بسبب دعمها للصراع الخاسر في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:26+0000

2023-04-04T14:26+0000

2023-04-04T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات ماكغريغور لصحيفة "The American Conservative" وقال فيها إن "أي رئيس أمريكي أو سياسي مستعد لإطلاق العنان لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا يجب فحصه أو على الأقل يحتاج إلى مساعدة نفسية جادة".وفقًا للخبير الأمريكي، بالرغم من المساعدة الغربية تخسر أوكرانيا المعركة ضد روسيا، والنظام المالي الأمريكي في خطر الانهيار الكارثي.وتابع الخبير: "إذا لم يطالب الأمريكيون بتغيير الاتجاه في السياسة الخارجية، فسيحولون حياتهم ومداخيلهم لنخبة واشنطن، التي تنفق الأموال على حرب بالوكالة خطيرة ضد روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-سابق-بالبنتاغون-يتوقع-أن-تتحول-دبابات-الغرب-في-أوكرانيا-إلى-هباء-منثور-1075483011.html

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