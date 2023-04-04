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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-ستدفع-ثمنا-باهظا-نتيجة-دعمها-نظام-كييف-1075514211.html
مستشار سابق في "البنتاغون": أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف
مستشار سابق في "البنتاغون": أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف
كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمناً باهظا، وذلك بسبب دعمها للصراع الخاسر في... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:26+0000
2023-04-04T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ماكغريغور لصحيفة "The American Conservative" وقال فيها إن "أي رئيس أمريكي أو سياسي مستعد لإطلاق العنان لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا يجب فحصه أو على الأقل يحتاج إلى مساعدة نفسية جادة".وفقًا للخبير الأمريكي، بالرغم من المساعدة الغربية تخسر أوكرانيا المعركة ضد روسيا، والنظام المالي الأمريكي في خطر الانهيار الكارثي.وتابع الخبير: "إذا لم يطالب الأمريكيون بتغيير الاتجاه في السياسة الخارجية، فسيحولون حياتهم ومداخيلهم لنخبة واشنطن، التي تنفق الأموال على حرب بالوكالة خطيرة ضد روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230403/مسؤول-سابق-بالبنتاغون-يتوقع-أن-تتحول-دبابات-الغرب-في-أوكرانيا-إلى-هباء-منثور-1075483011.html
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العالم
العالم

مستشار سابق في "البنتاغون": أمريكا ستدفع ثمنا باهظا نتيجة دعمها نظام كييف

14:26 GMT 04.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمناً باهظا، وذلك بسبب دعمها للصراع الخاسر في أوكرانيا بأي ثمن.
وجاءت تصريحات ماكغريغور لصحيفة "The American Conservative" وقال فيها إن "أي رئيس أمريكي أو سياسي مستعد لإطلاق العنان لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا يجب فحصه أو على الأقل يحتاج إلى مساعدة نفسية جادة".
دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
مسؤول سابق بالبنتاغون يتوقع أن تتحول دبابات الغرب في أوكرانيا إلى "هباء منثور"
أمس, 16:00 GMT
وفقًا للخبير الأمريكي، بالرغم من المساعدة الغربية تخسر أوكرانيا المعركة ضد روسيا، والنظام المالي الأمريكي في خطر الانهيار الكارثي.
وتابع الخبير: "إذا لم يطالب الأمريكيون بتغيير الاتجاه في السياسة الخارجية، فسيحولون حياتهم ومداخيلهم لنخبة واشنطن، التي تنفق الأموال على حرب بالوكالة خطيرة ضد روسيا".
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