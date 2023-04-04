https://sputnikarabic.ae/20230404/منظمة-الصحة-العالمية-واحد-من-كل-6-أشخاص-في-العالم-مصاب-بالعقم-1075505114.html

منظمة الصحة العالمية: واحد من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم

منظمة الصحة العالمية: واحد من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم

أكد تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، أن واحدا من كل 6 أشخاص في العالم مصاب بالعقم. 04.04.2023, سبوتنيك عربي

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ووفقا للتقرير الذي نشرته "فرانس 24"، فإن 17.8% من السكان البالغين في الدول الغنية و16.5% من سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مصابون بالعقم.من جهته أكد مدير عام المنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غيبريسييوس، أن "التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يصدر منذ عشر سنوات، كشف عن واقع مهم يتمثل في أن العقم لا يميز بين البشر".وقال غيبريسييوس: "العقم يؤثر على ملايين الأشخاص، لكن لم تتناوله دراسات كافية، فيما تواجه العلاجات اللازمة له نقصا في التمويل وهي غير مُتاحة لكثيرين بسبب تكاليفها المرتفعة والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمشكلة، وعدم توافرها بصورة كافية".يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية عرّفت العقم بأنه مرض يصيب الجهاز التناسلي للذكر أو الأنثى، ويُحدَّد بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة الحمل بعد 12 شهرا أو أكثر من الجماع المنتظم من دون استخدام وسائل منع الحمل.طالع أيضا: 8 حقائق "غير معروفة" عن أسباب العقم لدى الرجال.. احذر الهاتف المحمول

https://sputnikarabic.ae/20230309/علماء-يابانيون-ينجحون-في-تحقيق-سبق-علمي-قد-يساعد-في-علاج-أشد-حالات-العقم-1074529645.html

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