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https://sputnikarabic.ae/20230404/نجم-كرة-قدم-ينتقد-بشدة-قرار-إبعاد-الجزائري-جوان-حجام-بسبب-الصيام-فيديو--1075511373.html
نجم كرة قدم ينتقد بشدة قرار إبعاد الجزائري جوان حجام بسبب الصيام... فيديو
نجم كرة قدم ينتقد بشدة قرار إبعاد الجزائري جوان حجام بسبب الصيام... فيديو
وجه اللاعب الفرنسي الأسبق والصحفي العامل في قناة "أر أم سي"، جيروم روثن، قرار مدرب نادي "نانت" الفرنسي أنتوان كومبواريه، بإبعاد نجم الكرة الجزائري جوان حجام،... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T13:21+0000
2023-04-04T13:21+0000
مجتمع
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وقال روثن في برنامجه الذي يبث عبر قناة "أر أم سي" الفرنسية، إن "الدين كان ولايزال جزء من كرة القدم في كل الحالات في مجتمعنا".وأضاف مؤكدا أن "اللاعب جوان حجام قرر الصيام ولم يريد الإفطار، هذا قراره وإيمانه، يجب احترامه"، بحسب "النهار" الجزائرية.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

نجم كرة قدم ينتقد بشدة قرار إبعاد الجزائري جوان حجام بسبب الصيام... فيديو

13:21 GMT 04.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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وجه اللاعب الفرنسي الأسبق والصحفي العامل في قناة "أر أم سي"، جيروم روثن، قرار مدرب نادي "نانت" الفرنسي أنتوان كومبواريه، بإبعاد نجم الكرة الجزائري جوان حجام، من المباراة التي سيخوضها منتخبه ضد "ريمس" بسبب الصيام.
وقال روثن في برنامجه الذي يبث عبر قناة "أر أم سي" الفرنسية، إن "الدين كان ولايزال جزء من كرة القدم في كل الحالات في مجتمعنا".

وتابع روثن موضحا أن "الكل يقوم بما يحلو له مهما كانت ديانته. أنا كانوا يقولون لي إنه لا توجد أمور دينية في غرف تغيير الملابس، فالدين ضمن الحريات الشخصية والخصوصيات".

وشدد النجم الفرنسي السابق على أن "ما تعلمته هو أن الديانة الوحيدة في غرف تغيير الملابس هي كرة القدم، وخارج ذلك الكل يفعل ما يريد. حاليا نحن في شهر رمضان والصيام، وأنتوان كومبواريه (مدرب نادي نانت) لا يجب أن يتدخل في هذا الأمر".

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وأضاف مؤكدا أن "اللاعب جوان حجام قرر الصيام ولم يريد الإفطار، هذا قراره وإيمانه، يجب احترامه"، بحسب "النهار" الجزائرية.
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