نجم كرة قدم ينتقد بشدة قرار إبعاد الجزائري جوان حجام بسبب الصيام... فيديو
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
وجه اللاعب الفرنسي الأسبق والصحفي العامل في قناة "أر أم سي"، جيروم روثن، قرار مدرب نادي "نانت" الفرنسي أنتوان كومبواريه، بإبعاد نجم الكرة الجزائري جوان حجام، من المباراة التي سيخوضها منتخبه ضد "ريمس" بسبب الصيام.
وقال روثن في برنامجه الذي يبث عبر قناة "أر أم سي" الفرنسية، إن "الدين كان ولايزال جزء من كرة القدم في كل الحالات في مجتمعنا".
وتابع روثن موضحا أن "الكل يقوم بما يحلو له مهما كانت ديانته. أنا كانوا يقولون لي إنه لا توجد أمور دينية في غرف تغيير الملابس، فالدين ضمن الحريات الشخصية والخصوصيات".
💬 | Jérôme Rothen sur le cas Hadjam 🇩🇿 :— 𝔸𝕣𝕠𝕓𝕒𝕤𝕖 𝔻𝕫𝕒𝕚𝕣 ⭐🇩🇿⭐ (@arobasedzair) April 3, 2023
« La religion a toujours fait partie du football
Dans le vestiaire, la religion n'a pas sa place, c'est privé. Hadjam a décidé de jeûner, il estime que c'est sa foi, il faut la respecter et c'est comme ça. » pic.twitter.com/xzqFEHUecI
وشدد النجم الفرنسي السابق على أن "ما تعلمته هو أن الديانة الوحيدة في غرف تغيير الملابس هي كرة القدم، وخارج ذلك الكل يفعل ما يريد. حاليا نحن في شهر رمضان والصيام، وأنتوان كومبواريه (مدرب نادي نانت) لا يجب أن يتدخل في هذا الأمر".
1 أبريل, 10:16 GMT
وأضاف مؤكدا أن "اللاعب جوان حجام قرر الصيام ولم يريد الإفطار، هذا قراره وإيمانه، يجب احترامه"، بحسب "النهار" الجزائرية.