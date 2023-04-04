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هاكرز سودانيون يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية
هاكرز سودانيون يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية
اخترق قراصنة (هاكرز)، اليوم الثلاثاء، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T09:10+0000
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وقالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" شنت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر.وأضافت، أن معظم مواقع الجامعات لا تزال غير متوفرة، بعد تعرضها للهجوم.ونشر المهاجمون على قناتهم في "تلغرام" قائمة بالمؤسسات الأكاديمية التي تعرضت للهجوم، وكتبوا: "قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب ما فعلوه في فلسطين".وهاجم القراصنة الجامعات العشر العاملة في إسرائيل- العبرية، معهد وايزمان، بار إيلان، حيفا، بن غوريون، التخنيون، المفتوحة، آرييل، رايخمان وتل أبيب.وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم هو جزء من حملة #OPIsrael التي تحدث كل عام في بداية شهر أبريل/نيسان، والتي في إطارها يحاول القراصنة مهاجمة أهداف إسرائيلية.وأضافت: "في الأيام الأخيرة، هاجم قراصنة من السودان وبنغلاديش سلسلة من المواقع الإسرائيلية، لكن لم يتسببوا في أضرار كبيرة. هذه المرة أيضا يبدو أنه لم تتم سرقة أي معلومات من الجامعات".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

هاكرز سودانيون يخترقون جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية

09:10 GMT 04.04.2023
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Fotolia / Brian Jackson
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اخترق قراصنة (هاكرز)، اليوم الثلاثاء، جميع مواقع الجامعات الإسرائيلية بما في ذلك الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، مبدين تضامنهم مع فلسطين.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان" شنت هجوما إلكترونيا متزامنا ضد مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يدور الحديث على الأرجح عن هجوم حجب الخدمة (DDoS) الذي يتسبب في تعطل مواقع الويب عن طريق إغراق خوادمها بالأوامر.
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وأضافت، أن معظم مواقع الجامعات لا تزال غير متوفرة، بعد تعرضها للهجوم.
ونشر المهاجمون على قناتهم في "تلغرام" قائمة بالمؤسسات الأكاديمية التي تعرضت للهجوم، وكتبوا: "قطاع التعليم في إسرائيل انهار بسبب ما فعلوه في فلسطين".
وهاجم القراصنة الجامعات العشر العاملة في إسرائيل- العبرية، معهد وايزمان، بار إيلان، حيفا، بن غوريون، التخنيون، المفتوحة، آرييل، رايخمان وتل أبيب.
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وبحسب الصحيفة، فإن الهجوم هو جزء من حملة #OPIsrael التي تحدث كل عام في بداية شهر أبريل/نيسان، والتي في إطارها يحاول القراصنة مهاجمة أهداف إسرائيلية.
وأضافت: "في الأيام الأخيرة، هاجم قراصنة من السودان وبنغلاديش سلسلة من المواقع الإسرائيلية، لكن لم يتسببوا في أضرار كبيرة. هذه المرة أيضا يبدو أنه لم تتم سرقة أي معلومات من الجامعات".
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