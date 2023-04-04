https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-مروحية-مي-28-لمواقع-عسكرية-أوكرانية-1075497083.html
"صياد الليل" الروسي يشن هجوما على مقرات قيادة عسكرية أوكرانية... فيديو
"صياد الليل" الروسي يشن هجوما على مقرات قيادة عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأداء وعمل مروحية "مي 28" المعروفة باسم "صياد اليل" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T08:03+0000
2023-04-04T08:03+0000
2023-04-04T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة الطلعات الجوية المنتظمة دمرت القوات الجوية الروسية مواقع قيادة وعربات مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن "المروحيات تطير في تشكيل قتالي مفتوح من أجل حرية المناورة والقيادة، ويتغير مسار المروحيات أثناء الرحلة وهناك كاميرا تحكم تلتقط الضربات الصاروخية".ويقوم الطاقم الهندسي والفني التابع لمروحيات "مي 28" بصيانة الطائرات وتحميلها بالذخيرة والصواريخ المناسبة، حيث تقوم بغارات جوية على ارتفاع منخفض للغاية حتى لا تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
https://sputnikarabic.ae/20230404/طائرة-مسيرة-روسية-تدمر-مدفعية-كراب-بولندية-الصنع-في-أوكرانيا-1075494119.html
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روسيا
"صياد الليل" الروسي يشن هجوما على مقرات قيادة عسكرية أوكرانية... فيديو
08:03 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 04.04.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لأداء وعمل مروحية "مي 28" المعروفة باسم "صياد اليل" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيانها: "نتيجة الطلعات الجوية المنتظمة دمرت القوات الجوية الروسية مواقع قيادة وعربات مدرعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن "المروحيات تطير في تشكيل قتالي مفتوح من أجل حرية المناورة والقيادة، ويتغير مسار المروحيات أثناء الرحلة وهناك كاميرا تحكم تلتقط الضربات الصاروخية".
ويقوم الطاقم الهندسي والفني التابع لمروحيات "مي 28" بصيانة الطائرات وتحميلها بالذخيرة والصواريخ المناسبة، حيث تقوم بغارات جوية على ارتفاع منخفض للغاية حتى لا تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي المعادية.