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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/وزارة-الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تحبط-4-محاولات-استطلاع-أوكرانية-جنوب-دونيتسك-1075493764.html
وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك
وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك
أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T03:35+0000
2023-04-04T03:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بأربع محاولات فاشلة لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لمجموعة "فوستوك" باستخدام القوة. وصدت وحدات المشاة الميكانيكية المدعومة بالمدفعية جميع الهجمات ودمرت ما يصل إلى 20 مسلحا".وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية،وأشار غوردييف لـ "سبوتنيك"، إلى أن "باستخدام ذخيرة "لانسيت" (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع ".بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش" مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230403/لافروف-الولايات-المتحدة-تحاول-تعطيل-عقد-القمة-الروسية-الأفريقية-الثانية-1075491474.html
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القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

وزارة الدفاع: القوات المسلحة الروسية تحبط 4 محاولات استطلاع أوكرانية جنوب دونيتسك

03:35 GMT 04.04.2023
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةرئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
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أحبطت القوات المسلحة الروسية أربع محاولات من قبل القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، لإجراء عملية استطلاع باستخدام القوة على محور جنوب دونيتسك، وقضت على ما يصل إلى 20 مسلحًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بأربع محاولات فاشلة لإجراء استطلاع للمواقع المتقدمة لمجموعة "فوستوك" باستخدام القوة. وصدت وحدات المشاة الميكانيكية المدعومة بالمدفعية جميع الهجمات ودمرت ما يصل إلى 20 مسلحا".
وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية،
أن طائرة انتحارية مسيرة روسية "لانسيت" دمرت مدفعية ذاتية الدفع (كراب) من إنتاج بولندي على محور جنوب دونيتسك.
وأشار غوردييف لـ "سبوتنيك"، إلى أن "باستخدام ذخيرة "لانسيت" (طائرة مسيرة) في منطقة قرية كاترينيفكا، تم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع ".
بالإضافة إلى ذلك، دمرت راجمات الصواريخ "سميرتش" مستودع ذخيرة وست شاحنات للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية كوراخوفو، وفقا لغوردييف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
لافروف: الولايات المتحدة تحاول تعطيل عقد القمة الروسية الأفريقية الثانية
أمس, 21:34 GMT
أطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:08 GMT
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