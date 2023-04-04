https://sputnikarabic.ae/20230404/-وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-نظيره-السويدي-الخطوات-اللازمة-لانضمام-ستوكهولم-للناتو-1075515430.html

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مباحثات مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، بشأن انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 04.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-04T14:33+0000

2023-04-04T14:33+0000

2023-04-04T14:33+0000

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جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنه التقى بيلستروم وذكّره بالخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل انضمام بلاده لحلف الناتو.وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/ أيار من العام الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وبحلول بداية عام 2023، وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر بالطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئاسة-التركية-احتمال-انضمام-السويد-إلى-الناتو-مرتبط-بالخطوات-التي-تقدم-عليها-1075158458.html

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