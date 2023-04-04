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https://sputnikarabic.ae/20230404/-وزير-الخارجية-التركي-يبحث-مع-نظيره-السويدي-الخطوات-اللازمة-لانضمام-ستوكهولم-للناتو-1075515430.html
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو
وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو
أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مباحثات مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، بشأن انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو". 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:33+0000
2023-04-04T14:33+0000
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جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنه التقى بيلستروم وذكّره بالخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل انضمام بلاده لحلف الناتو.وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/ أيار من العام الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وبحلول بداية عام 2023، وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر بالطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.
https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئاسة-التركية-احتمال-انضمام-السويد-إلى-الناتو-مرتبط-بالخطوات-التي-تقدم-عليها-1075158458.html
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الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
الناتو, السويد, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار

وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره السويدي الخطوات اللازمة لانضمام ستوكهولم للناتو

14:33 GMT 04.04.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© Sputnik . POOL
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مباحثات مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، بشأن انضمام ستوكهولم لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك خلال لقاء بين الوزيرين، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، بحسب وكالة "الأناضول".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الرئاسة التركية: احتمال انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالخطوات التي تقدم عليها
26 مارس, 15:46 GMT
وقال الوزير التركي إنه التقى بيلستروم وذكّره بالخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل انضمام بلاده لحلف الناتو.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن فنلندا ستبدأ مشاركتها في جميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسميًا اليوم، مشيرًا إلى أن الحلف سيضمن أمنها.
قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث التي وقعت في أوكرانيا في مايو/ أيار من العام الماضي، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وبحلول بداية عام 2023، وافقت 28 دولة من أصل 30 دولة في الناتو على كلا الطلبين. ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر بالطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.
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