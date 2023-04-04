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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/1075512083.html
الاستخبارات الأوكرانية تخطط لهجمات إرهابية ضد القنصلية الروسية في غرودنو البيلاروسية
الاستخبارات الأوكرانية تخطط لهجمات إرهابية ضد القنصلية الروسية في غرودنو البيلاروسية
كشفت مصادر إعلامية بيلاروسية، اليوم الثلاثاء، عن قيام الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القنصلية الروسية في مدينة غرودنو البيلاروسية. 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:13+0000
2023-04-04T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت قناة "أونت" التلفزيونية الحكومية البيلاروسية أن شخصين من بيلاروسيا وروسيا، تحت قيادة ضابط استخبارات أوكراني، خططوا لهجمات إرهابية في غرودنو، وكان الهدف، من بين أمورأخرى، القنصلية العامة الروسية.وذكرت القناة التلفزيونية أن أحد المجندين هو الروسي أليكسي كوليكوف، الذي فر من روسيا قبل عام وتم تجنيده عن طريق زعيم المعارضة الروسي دانييل كريناري (كوفاليفسكي)، الذي تلقى في عام 2022 مهمة من روزوم لتشكيل شبكة عملاء.كما عرضت القناة لقطات لاستجواب كوليكوف، الذي تم تقديمه على أنه متهم بتحضير هجوم إرهابي والذي ذكر أن "فياتشيسلاف كلف بمهام لاستكشاف مرافق معينة"، وأشار إلى أنه التقط صورا ومقاطع فيديو منها مكتب التجنيد العسكري في غرودنو، ووحدة عسكرية، ومستودعات نفط، والقنصلية العامة لروسيا الاتحادية.وأضافت القناة التلفزيونية: "تم وعد كوليكوف وباتسينكو بـعشرة آلاف دولار ونقلهم إلى الخارج، مقابل إحراق مستودع النفط، لكن في النهاية خدعتهما الاستخبارات الأوكرانية".
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العالم
العالم

الاستخبارات الأوكرانية تخطط لهجمات إرهابية ضد القنصلية الروسية في غرودنو البيلاروسية

14:13 GMT 04.04.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 04.04.2023)
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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كشفت مصادر إعلامية بيلاروسية، اليوم الثلاثاء، عن قيام الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد القنصلية الروسية في مدينة غرودنو البيلاروسية.
وذكرت قناة "أونت" التلفزيونية الحكومية البيلاروسية أن شخصين من بيلاروسيا وروسيا، تحت قيادة ضابط استخبارات أوكراني، خططوا لهجمات إرهابية في غرودنو، وكان الهدف، من بين أمورأخرى، القنصلية العامة الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الأمن الفيدرالي البيلاروسي: "بحسب الخدمات الخاصة الروسية والبيلاروسية، كان فياتشيسلاف روزوم ضابطًا في إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، ومسؤولاً عن تجنيد العملاء".

وذكرت القناة التلفزيونية أن أحد المجندين هو الروسي أليكسي كوليكوف، الذي فر من روسيا قبل عام وتم تجنيده عن طريق زعيم المعارضة الروسي دانييل كريناري (كوفاليفسكي)، الذي تلقى في عام 2022 مهمة من روزوم لتشكيل شبكة عملاء.
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في ديسمبر/كانون الأول، بناء على طلب من مكتب الأمن الفيدرالي، تم اعتقاله وتسليمه إلى روسيا. ومع ذلك، تمكن من تجنيد شخصين على الأقل، هما كوليكوف ومواطن بيلاروسي فاديم باتسينكو.

كما عرضت القناة لقطات لاستجواب كوليكوف، الذي تم تقديمه على أنه متهم بتحضير هجوم إرهابي والذي ذكر أن "فياتشيسلاف كلف بمهام لاستكشاف مرافق معينة"، وأشار إلى أنه التقط صورا ومقاطع فيديو منها مكتب التجنيد العسكري في غرودنو، ووحدة عسكرية، ومستودعات نفط، والقنصلية العامة لروسيا الاتحادية.
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وقال باتسينكو، المتهم أيضا بالتحضير لهجوم إرهابي، على الهواء عبر القناة التلفزيونية، إن "ضابط المخابرات الأوكراني "سلافا" حدد مهمة تفجير مستودع للنفط بمساعدة طائرة دون طيار ومتفجرات".

وأضافت القناة التلفزيونية: "تم وعد كوليكوف وباتسينكو بـعشرة آلاف دولار ونقلهم إلى الخارج، مقابل إحراق مستودع النفط، لكن في النهاية خدعتهما الاستخبارات الأوكرانية".
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