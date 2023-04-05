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https://sputnikarabic.ae/20230405/أردوغان-يقود-أول-سيارة-كهربائية-محلية-مع-قرينته-فيديو-1075554493.html
أردوغان يقود أول سيارة كهربائية محلية مع قرينته… فيديو
أردوغان يقود أول سيارة كهربائية محلية مع قرينته… فيديو
ظهر الرئيس التركي رجب طيب وهو يقود أول سيارة كهربائية محلية الصنع من طراز "توغ" مع قرينته أمينة أردوغان. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:56+0000
2023-04-05T11:56+0000
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ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة أردوغان للسيارة، حيث دار حوار بينه وبين قرينته بشأن ملكية السيارة لأي منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".وقالت أمينة أردوغان: "السيارة لي وعليك القيادة على هذا الأساس"، لكن الرئيس التركي رد عليها: "القيادة معي الآن وعليك الامتثال للقائد".وتابع أردوغان: "ليس المهم من يملك السيارة… المهم من يقف خلف المقود".ولفتت الوكالة إلى أن أمينة أردوغان وجهت رسالة شكر لكل من ساهم في صناعة السيارة الكهربائية التركية، التي تسلم أردوغان أول نسخة منها، الإثنين، الماضي، خلال حفل بالمجمع الرئاسي في أنقرة.وتصنع تركيا السيارة بصورة كاملة محليا وتسعى لتحويلها إلى علامة تجارية عالمية بعدما أعلنت بدء الإنتاج التسلسلي لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان يقود أول سيارة كهربائية محلية مع قرينته… فيديو

11:56 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANسيارة توغ الكهربائية التي تصنعها تركيا محليا
سيارة توغ الكهربائية التي تصنعها تركيا محليا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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ظهر الرئيس التركي رجب طيب وهو يقود أول سيارة كهربائية محلية الصنع من طراز "توغ" مع قرينته أمينة أردوغان.
ونشرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية مشاهد لقيادة أردوغان للسيارة، حيث دار حوار بينه وبين قرينته بشأن ملكية السيارة لأي منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وقالت أمينة أردوغان: "السيارة لي وعليك القيادة على هذا الأساس"، لكن الرئيس التركي رد عليها: "القيادة معي الآن وعليك الامتثال للقائد".
وتابع أردوغان: "ليس المهم من يملك السيارة… المهم من يقف خلف المقود".
ولفتت الوكالة إلى أن أمينة أردوغان وجهت رسالة شكر لكل من ساهم في صناعة السيارة الكهربائية التركية، التي تسلم أردوغان أول نسخة منها، الإثنين، الماضي، خلال حفل بالمجمع الرئاسي في أنقرة.
وتصنع تركيا السيارة بصورة كاملة محليا وتسعى لتحويلها إلى علامة تجارية عالمية بعدما أعلنت بدء الإنتاج التسلسلي لها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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