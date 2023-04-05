https://sputnikarabic.ae/20230405/أشهر-برامج-التراسل-الاجتماعي-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075552561.html
أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أعد فريق عمل "سبوتنيك" خططًا معلوماتيًة حول أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط وفق البيانات المتوفرة من نظام التشغيل أندرويد. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:25+0000
2023-04-05T11:25+0000
2023-04-05T11:38+0000
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أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط
11:25 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعد فريق عمل "سبوتنيك" خططًا معلوماتيًة حول أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط وفق البيانات المتوفرة من نظام التشغيل أندرويد.