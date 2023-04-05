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https://sputnikarabic.ae/20230405/أشهر-برامج-التراسل-الاجتماعي-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1075552561.html
أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط
أعد فريق عمل "سبوتنيك" خططًا معلوماتيًة حول أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط وفق البيانات المتوفرة من نظام التشغيل أندرويد. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:25+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط

11:25 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 05.04.2023)
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أعد فريق عمل "سبوتنيك" خططًا معلوماتيًة حول أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط وفق البيانات المتوفرة من نظام التشغيل أندرويد.
أشهر برامج التراسل الاجتماعي في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - تعرف على أبرز الاختلافات بين عمالقة التراسل "واتسآب" "فايبر" و"تلغرام"
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