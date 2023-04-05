https://sputnikarabic.ae/20230405/أكاديمي-فلسطيني-الشعب-وحده-يدافع-عن-الأقصى-والسلطات-تكتفي-ببيانات-الإدانة--1075561374.html

أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة

أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:39+0000

2023-04-05T13:39+0000

2023-04-05T13:39+0000

راديو

بلا قيود

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أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة

الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأقصىيقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي:بدوره، يقول الناشط الحقوقي والاجتماعي المحامي فارس أبو حسن:ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين لبحث حل للأزمة الأوكرانيةعلق على هذا الموضوع، الخبير بالشأن الصيني غسان يوسف بقوله:روسيا تحث سوريا وتركيا على استمرار المفاوضاتوهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي فراس رضوان أوغلو: "من المبكر الحديث عن تطورات إيجابية بين الجانبين ولكن اللقاء بحد ذاته بداية إيجابية".من جهته، قال المحلل السياسي طالب إبراهيم:الجيش الأمريكي وحلفاؤه احتجزوا آلاف العراقيين دون مبرر خلال غزوهميقول الخبير العراقي كامل الكناني:بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تصدير النفطويقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في هذا الصدد:فقرة "رحمة" الرمضانيةوهي اليوم من مصر وتخص الأيتام السوريين هناك، إذ قالت نائبة رئيس إدارة مؤسسة "وطن"، السيدة نجلاء بيطار:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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