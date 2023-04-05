https://sputnikarabic.ae/20230405/أكاديمي-فلسطيني-الشعب-وحده-يدافع-عن-الأقصى-والسلطات-تكتفي-ببيانات-الإدانة--1075561374.html
أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة
أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:39+0000
2023-04-05T13:39+0000
2023-04-05T13:39+0000
راديو
بلا قيود
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أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة
أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة
الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأقصىيقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي:بدوره، يقول الناشط الحقوقي والاجتماعي المحامي فارس أبو حسن:ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين لبحث حل للأزمة الأوكرانيةعلق على هذا الموضوع، الخبير بالشأن الصيني غسان يوسف بقوله:روسيا تحث سوريا وتركيا على استمرار المفاوضاتوهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي فراس رضوان أوغلو: "من المبكر الحديث عن تطورات إيجابية بين الجانبين ولكن اللقاء بحد ذاته بداية إيجابية".من جهته، قال المحلل السياسي طالب إبراهيم:الجيش الأمريكي وحلفاؤه احتجزوا آلاف العراقيين دون مبرر خلال غزوهميقول الخبير العراقي كامل الكناني:بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تصدير النفطويقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في هذا الصدد:فقرة "رحمة" الرمضانيةوهي اليوم من مصر وتخص الأيتام السوريين هناك، إذ قالت نائبة رئيس إدارة مؤسسة "وطن"، السيدة نجلاء بيطار:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أكاديمي فلسطيني: الشعب وحده يدافع عن الأقصى والسلطات تكتفي ببيانات الإدانة
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود" مجموعة من الموضوعات المهمة على الساحة الدولية والعربية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الخارجية الفلسطينية تحذر من تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأقصى
يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي:
"الشعب الفلسطيني وحده هو الذي يدافع عن المقدسات، والسلطات تصدر بيانات الإدانة فقط".
بدوره، يقول الناشط الحقوقي والاجتماعي المحامي فارس أبو حسن:
"الهمجية الإسرائيلية تزداد وتتوسع في ظل صمت دولي مطبق".
ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين لبحث حل للأزمة الأوكرانية
علق على هذا الموضوع، الخبير بالشأن الصيني غسان يوسف بقوله:
"لا يمكن الوقوف في وجه التنين الصيني ويجب أخذ مبادرته في الحسبان، والأوروبيون توجهوا إلى الصين لأنهم شعروا بأنهم سيصبحون تقريبا خارج اللعبة، ويحاولون عبر بكين الحد من الاحتقان بين الغرب والشرق".
روسيا تحث سوريا وتركيا على استمرار المفاوضات
وهو ما قال عنه الخبير بالشأن التركي فراس رضوان أوغلو: "من المبكر الحديث عن تطورات إيجابية بين الجانبين ولكن اللقاء بحد ذاته بداية إيجابية".
من جهته، قال المحلل السياسي طالب إبراهيم:
"إن سبب رفض تركيا الخروج من الأراضي السورية هو أطماعها التوسعية واعتبارها بأنها تعود لها منذ الحقبة العثمانية".
الجيش الأمريكي وحلفاؤه احتجزوا آلاف العراقيين دون مبرر خلال غزوهم
يقول الخبير العراقي كامل الكناني:
"إن ما أعلنت عنه اللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري في العراق، هو غيض من فيض".
بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق تتوصلان إلى اتفاق بشأن تصدير النفط
ويقول الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في هذا الصدد:
"إن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الجانبين".
وهي اليوم من مصر وتخص الأيتام السوريين هناك، إذ قالت نائبة رئيس إدارة مؤسسة "وطن"، السيدة نجلاء بيطار:
"نحرص على تنظيم يوم ترفيهي للأطفال الأيتام إلى جانب حفل الإفطار، وتوزيع الهدايا التذكارية، وزيارة مدن الألعاب والملاهي في القاهرة".
التفاصيل في الملف الصوتي...