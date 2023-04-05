https://sputnikarabic.ae/20230405/أهالي-مخيم-اليرموك-يحاولون-استعادة-الطقوس-الرمضانية-التي-سرقتها-الحرب-1075558693.html

أهالي "مخيم اليرموك" يحاولون استعادة الطقوس الرمضانية التي سرقتها الحرب

أهالي "مخيم اليرموك" يحاولون استعادة الطقوس الرمضانية التي سرقتها الحرب

بين أنقاض المباني المدمرة في "مخيم اليرموك" جنوبي العاصمة السورية دمشق، تعود روائح المأكولات تدريجيا لتملأ الهواء المنهك من سنوات الحرب على سوريا. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:10+0000

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مع قدوم شهر رمضان، يحاول الأهالي الذين عادوا إلى ما تبقى من مبان صالحة للسكن، وبمساعدة عدد من المبادرات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، استعادة شيء من الطقوس الرمضانية التي كانت تحمل نكهة خاصة في هذا المخيم الفلسطيني المعروف، قبل أن يحتل شوارعه مسلحو عشرات التنظيمات الإرهابية المسلحة، ويحولوها إلى خارطة معقدة من المتاريس وأرضا مفتوحة للحرب التي خلفت دمارا كبيرا في أبنيته وبناه التحتية.سعاد تقطن اليوم مع أولادها في منزل أحد أقاربها ضمن المخيم بعد أن قتل الإرهابيون زوجها ودمّروا منزلها بشكل كامل خلال الأعمال الحربية التي شهدتها المنطقة.تحرك سعاد يديها باتجاه منطقة الأسواق الشهيرة التي كان المخيم يحتضها ما قبل الحرب، وبحسرة بالغة تعتلي وجهها، تشير إلى شارع اليرموك، أحد أهم شوارع المخيم الرئيسية: "هذا الشارع كان شاهدًا على رمضان في اليرموك حيث كان بالفعل شهر خير على أهالي المخيم، كنت ترى وبشكل يومي شباب المخيم يقفون خلال أيام الشهر الفضيل وقبيل أذان المغرب بدقائق ينتشرون في الشارع حاملين علب التمر والماء، ويوزعونها على المارة والسائقين الذين أدركهم وقت الإفطار وهم في الطريق".تختم سعاد حديثها لـ"سبوتنيك": "اليوم.. لا نكاد نستطيع تأمين وجبة إفطارنا".وبحسب مسؤول نقاط التوزيع المهندس ياسر الزفري فإن مشروع إفطار يستهدف 1600 عائلة من العوائل التي تقطن منطقة مخيم اليرموك، ويضيف لـ"سبوتنيك" أن "الطبخ يتم بشكل يومي لثمانية أصناف متنوعة خلال شهر رمضان وبمشاركة 50 متطوعا يشرفون على إعداد الطعام وقسم آخر على تنظيم عملية التوزيع"، مشيرًا إلى استحداث اللجنة هذا العام آلية جديدة للتوزيع عبر بطاقة إلكترونية تتضمن (بار كود) وزعت على الأهالي لتسريع عمليات التوزيع وتنظيمها.ويوضح الزفري لـ "سبوتنيك" أن لجنة العمل الخيري تقوم حاليًا بأعداد دراسة لاستمرار المطبخ بتقديم الوجبات لأهالي اليرموك بعد انتهاء شهر رمضان ولكن بشكل غير يومي (يوم أو يومين في الأسبوع) في المرحلة الأولى وفق الإمكانيات المتاحة، مبينًا أن أعمال اللجنة الإغاثية خلال الشهر المبارك لم تقتصر فقط على توزيع الوجبات بل شملت أيضًا توزيع سلل غذائية للعائلات، إضافة إلى أعمال التنظيف وإزالة الركام من شوارع المخيم، وتركيب نقاط إنارة عبر الطاقة الشمسية في الحارات التي تقطنها عائلات.يتحدث الرجل الستيني عن السوق الخيري الذي أقيم في بداية مخيم اليرموك مع دخول الأيام الأولى من شهر رمضان، فيقول "هذا السوق وفر علينا جزءًا من الجهد والعناء، حيث تتوفر فيه معظم احتياحاتنا الغذائية وبأسعار مقبولة إلى حد ما مقارنة بأسعار الأسواق بباقي مناطق دمشق، ونتمنى أن يكون هناك أكثر من سوق وفي مناطق مختلفة داخل المخيم حيث يتواجد أهالي عائدين إلى منازلهم".بعد مغيب الشمس يخيم الظلام على شوارع المخيم في ظل غياب الكهرباء أو بمعنى أدق الكهرباء المفيدة (قوة الكهرباء التي تصل إلى حاليًا إلى مناطق مخيم اليرموك لا تتجاوز قوتها 50 فولط)، ويلجأ الأهالي بعد رفع آذان المغرب إغلاق أبواب بيوتهم وتناول ما تيسر لهم من طعام الإفطار وإقامة صلاة التراويح أحد أهم شعائر الشهر الفضيل ضمن المنزل نظرًا لتوقف مساجد المخيم عن العمل نتيجة الدمار الذي طالها خلال الحرب. وفي ظل هذا السواد والدمار ينتظر الأهالي بزوغ فجر يوم جديد من الشهر الفضيل يبدؤون معه رحلة تأمين قوت يومهم وتجهيز موائد الإفطار الخاصة بهم على تواضعها خلال الشهر الكريم.

https://sputnikarabic.ae/20230405/الحكواتي-مهنة-تقاوم-النسيان-وتنعشها-ليالي-رمضان-في-تونس-صور-1075549548.html

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