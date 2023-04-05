https://sputnikarabic.ae/20230405/أوستن-يأمل-أن-تنضم-السويد-إلى-حلف-الناتو-في-أقرب-وقت-ممكن-1075533663.html

أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"

أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله في أن تنضم السويد إلى "الناتو" على غرار جارتها "في أقرب وقت ممكن". 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T03:46+0000

2023-04-05T03:46+0000

2023-04-05T03:46+0000

فنلندا

الناتو

السويد

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان صدر في وقت يتزامن مع انضمام فنلندا إلى الحلف، إنه يعتزم السفر إلى السويد هذا الشهر لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن خطط البلاد للانضمام إلى حلف "الناتو".وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي، أنضم إلى جميع أعضاء الحلف في تحياتنا لفنلندا كعضو في الناتو.. سنواصل معًا العمل العاجل والحيوي لحلف شمال الأطلسي لدعم قوى الحرية وحماية كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانًا".وقررت فنلندا الانضمام إلى "الناتو" في مايو الماضي وسط تطورات الأزمة في أوكرانيا، وفي البداية تمت الموافقة على طلبها من قبل 28 من أصل 30 دولة في الحلف باستثناء بودابست وأنقرة. وصدقت هنغاريا على عضوية البلاد في الحلف في نهاية مارس، وتركيا في بداية أبريل.

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