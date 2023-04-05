عربي
غارات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ ليلا على إسرائيل
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/أوستن-يأمل-أن-تنضم-السويد-إلى-حلف-الناتو-في-أقرب-وقت-ممكن-1075533663.html
أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"
أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"
أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله في أن تنضم السويد إلى "الناتو" على غرار جارتها "في أقرب وقت ممكن". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T03:46+0000
2023-04-05T03:46+0000
فنلندا
الناتو
السويد
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_0:0:1891:1065_1920x0_80_0_0_1781b7260031aa8765ae0bd946f892b2.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان صدر في وقت يتزامن مع انضمام فنلندا إلى الحلف، إنه يعتزم السفر إلى السويد هذا الشهر لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن خطط البلاد للانضمام إلى حلف "الناتو".وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي، أنضم إلى جميع أعضاء الحلف في تحياتنا لفنلندا كعضو في الناتو.. سنواصل معًا العمل العاجل والحيوي لحلف شمال الأطلسي لدعم قوى الحرية وحماية كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانًا".وقررت فنلندا الانضمام إلى "الناتو" في مايو الماضي وسط تطورات الأزمة في أوكرانيا، وفي البداية تمت الموافقة على طلبها من قبل 28 من أصل 30 دولة في الحلف باستثناء بودابست وأنقرة. وصدقت هنغاريا على عضوية البلاد في الحلف في نهاية مارس، وتركيا في بداية أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230404/ريابكوف-على-الدول-الغربية-أن-تدرك-حقا-ما-يحدث-وألا-تستفز-موسكو-1075514721.html
فنلندا
السويد
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074425415_147:0:1828:1261_1920x0_80_0_0_474cb30b12ab0dc13a0dcc5aa40d1cab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فنلندا, الناتو, السويد, الولايات المتحدة الأمريكية
فنلندا, الناتو, السويد, الولايات المتحدة الأمريكية

أوستن يأمل أن تنضم السويد إلى حلف الناتو "في أقرب وقت ممكن"

03:46 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
تابعنا عبرTelegram
أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن أمله في أن تنضم السويد إلى "الناتو" على غرار جارتها "في أقرب وقت ممكن".
واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن في بيان صدر في وقت يتزامن مع انضمام فنلندا إلى الحلف، إنه يعتزم السفر إلى السويد هذا الشهر لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن خطط البلاد للانضمام إلى حلف "الناتو".
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
ريابكوف: موسكو سترد على انضمام فنلندا إلى الناتو وستعلن عن جوابها في الوقت المناسب
أمس, 14:17 GMT
وأضاف: "في هذا اليوم التاريخي، أنضم إلى جميع أعضاء الحلف في تحياتنا لفنلندا كعضو في الناتو.. سنواصل معًا العمل العاجل والحيوي لحلف شمال الأطلسي لدعم قوى الحرية وحماية كل شبر من أراضي الناتو وبناء عالم أكثر أمانًا".
وقررت فنلندا الانضمام إلى "الناتو" في مايو الماضي وسط تطورات الأزمة في أوكرانيا، وفي البداية تمت الموافقة على طلبها من قبل 28 من أصل 30 دولة في الحلف باستثناء بودابست وأنقرة. وصدقت هنغاريا على عضوية البلاد في الحلف في نهاية مارس، وتركيا في بداية أبريل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала