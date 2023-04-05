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https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلام-ابن-شقيق-الرئيس-جون-كينيدي-يتقدم-بطلب-ترشحه-لانتخابات-الرئاسة-الأمريكية-1075580049.html
إعلام: ابن شقيق الرئيس جون كينيدي يتقدم بطلب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
إعلام: ابن شقيق الرئيس جون كينيدي يتقدم بطلب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
تقدم المحامي روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي، بطلب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T23:48+0000
2023-04-05T23:48+0000
جون كينيدي
انتخابات الرئاسة الأمريكية
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية :"تقدم روبرت كينيدي بطلب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية"، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات تأكدت في مكتب المحامي، وتصف الشبكة كينيدي بأنه محام بيئي ومناهض للقاحات، ويبلغ من العمر 69 عاماً، وهو ابن الأخ الأصغر للرئيس الراحل جون كينيدي.ويعتبر كينيدي هو ثاني مرشح ديمقراطي مسجل، بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن نيته الترشح مرة أخرى، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً بعد.وأعلنت ماريان ويليامسون البالغة من العمر 70 عاماً، والتي حاولت بالفعل الترشح في الانتخابات الأخيرة، عن نيتها التنافس على الترشيح.كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221206/جون-بولتون-يعلن-استعداده-لخوض-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1070891453.html
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جون كينيدي, انتخابات الرئاسة الأمريكية, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
جون كينيدي, انتخابات الرئاسة الأمريكية, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: ابن شقيق الرئيس جون كينيدي يتقدم بطلب ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

23:48 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Stringer /  / الانتقال إلى بنك الصورانتخابات الرئاسة الأمريكية
انتخابات الرئاسة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Stringer /
/
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تقدم المحامي روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي، بطلب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية :"تقدم روبرت كينيدي بطلب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية"، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات تأكدت في مكتب المحامي، وتصف الشبكة كينيدي بأنه محام بيئي ومناهض للقاحات، ويبلغ من العمر 69 عاماً، وهو ابن الأخ الأصغر للرئيس الراحل جون كينيدي.
المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
جون بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024
6 ديسمبر 2022, 01:35 GMT
ويعتبر كينيدي هو ثاني مرشح ديمقراطي مسجل، بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن نيته الترشح مرة أخرى، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً بعد.
وأعلنت ماريان ويليامسون البالغة من العمر 70 عاماً، والتي حاولت بالفعل الترشح في الانتخابات الأخيرة، عن نيتها التنافس على الترشيح.
كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قدم إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأعلن ترامب أمام أنصار أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
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