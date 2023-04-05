https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية

انطلقت صباح اليوم الخميس، صفارات الإنذار الجوي في مناطق خاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تابعة لكييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T23:49+0000

2023-04-05T23:49+0000

2023-04-05T23:56+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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سلاح روسيا

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وفقاً لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إطلاق إشارة الإنذار في تلك المناطق خلال الفترة من الساعة 00:57 إلى 00:59 (توقيت موسكو).وبدأ الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من العملية الإرهابية على جسر القرم، التي تقف وراءها، وفقًا لتقديرات السلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. يتم شن الهجمات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230403/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الأوكرانية-1075454722.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم