https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
انطلقت صباح اليوم الخميس، صفارات الإنذار الجوي في مناطق خاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تابعة لكييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T23:49+0000
2023-04-05T23:49+0000
2023-04-05T23:56+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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وفقاً لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إطلاق إشارة الإنذار في تلك المناطق خلال الفترة من الساعة 00:57 إلى 00:59 (توقيت موسكو).وبدأ الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من العملية الإرهابية على جسر القرم، التي تقف وراءها، وفقًا لتقديرات السلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. يتم شن الهجمات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230403/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الأوكرانية-1075454722.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
23:49 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 23:56 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
انطلقت صباح اليوم الخميس، صفارات الإنذار الجوي في مناطق خاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تابعة لكييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقاً لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إطلاق إشارة الإنذار في تلك المناطق خلال الفترة من الساعة 00:57 إلى 00:59 (توقيت موسكو).
وبدأ الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من العملية الإرهابية على جسر القرم، التي تقف وراءها، وفقًا لتقديرات السلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. يتم شن الهجمات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.