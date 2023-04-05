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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075580297.html
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية
انطلقت صباح اليوم الخميس، صفارات الإنذار الجوي في مناطق خاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تابعة لكييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T23:49+0000
2023-04-05T23:56+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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وفقاً لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إطلاق إشارة الإنذار في تلك المناطق خلال الفترة من الساعة 00:57 إلى 00:59 (توقيت موسكو).وبدأ الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من العملية الإرهابية على جسر القرم، التي تقف وراءها، وفقًا لتقديرات السلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. يتم شن الهجمات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230403/صفارات-الإنذار-تدوي-في-العديد-من-المناطق-الأوكرانية-1075454722.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية

23:49 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 23:56 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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انطلقت صباح اليوم الخميس، صفارات الإنذار الجوي في مناطق خاركوف ودينيبروبتروفسك في أوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء تابعة لكييف في مناطق زابوروجيه وخيرسون، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقاً لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إطلاق إشارة الإنذار في تلك المناطق خلال الفترة من الساعة 00:57 إلى 00:59 (توقيت موسكو).
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق الأوكرانية
3 أبريل, 01:40 GMT
وبدأ الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 - بعد يومين من العملية الإرهابية على جسر القرم، التي تقف وراءها، وفقًا لتقديرات السلطات الروسية، الخدمات الخاصة الأوكرانية. يتم شن الهجمات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذار جوي في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:04 GMT
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