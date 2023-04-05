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https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-مجمع-وزارة-الدفاع-في-أصفهان-1075538152.html
إيران تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان
إيران تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن "إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T07:29+0000
2023-04-05T07:29+0000
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وقالت وزار الدفاع، في بيان لها، إن "مجمع أمير المؤمنين (ع) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة"، مؤكدا أنه "تم إسقاط هذه الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع".وأضاف البيان أنه "نظرا لإحباط هذا الهجوم، لم تحدث أي أضرار في المجمع".وفي 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، مشيرًا إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجّعًا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر؛ ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.
https://sputnikarabic.ae/20230213/وكالة-إيرانية-مقتل-ضابطين-إسرائيليين-ردا-على-هجوم-أصفهان-1073464708.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم

إيران تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان

07:29 GMT 05.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemiانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن "إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان".
وقالت وزار الدفاع، في بيان لها، إن "مجمع أمير المؤمنين (ع) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة"، مؤكدا أنه "تم إسقاط هذه الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع".
وأضاف البيان أنه "نظرا لإحباط هذا الهجوم، لم تحدث أي أضرار في المجمع".
وفي 28 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيرة استهدف "مجمّع مصانع تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على منفذي الهجوم التخريبي الذي استهدف بطائرات مسيرة منشاة عسكرية في أصفهان وسط البلاد.
وقالت وكالة "إرنا" الرسمية: "أعلنت وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري الإيراني في بيان مشترك عن اعتقال منفذي الهجوم التخريبي الفاشل في أصفهان على أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية".
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وبحسب البيان: "تم تحديد واعتقال منفذي المحاولة الفاشلة لتخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، مشيرًا إلى أنه بسبب التحقيق الجاري مع المتهمين الموقوفين، سيتم نشر معلومات إضافية في الوقت المناسب.
وأكد البيان أنه "ثبت مسؤولية مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) المؤقت في هذا العمل"، مرجّعًا ذلك إلى "اليأس جراء الضربات الساحقة التي تلقاها داخل الأراضي المحتلة".
وأشار إلى أنه بالرغم من "فشل ذلك النظام في العمل العبثي المذكور، فإن للعدوان على الحرم المقدس لجمهورية إيران الإسلامية، سيكون هناك عقاب مزدوج وسيواجه رد فعل من حراس أمن إيران".
وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية، من حين لآخر؛ ويرجع المسؤولون أسبابها إلى أعطال فنية أو هجمات دول معادية، كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران، إلى هجمات خلال السنوات الماضية؛ واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراءها.
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